Ekonomi İngiliz hükümeti, Flybeyi kurtarma kararı aldı
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiliz hükümeti, hava yolu şirketi Flybe'yi kurtarma kararı aldı

İngiliz hükümeti, Flybe'yi kurtarma kararı aldı

İngiltere'de her 5 iç hat uçuşundan ikisini gerçekleştiren en önemli hava yolu şirketlerinden biri konumunda bulun Flybe'nin, kamu kaynakları kullanılarak iflastan kurtarılması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Hava yolu şirketinin tam olarak kurtarılabilmesi için hissedarların ve İngiliz hükümetinin yaklaşık 100 milyon sterlinlik bir kaynak ayırması gerekiyor.

Haber Merkezi AA
İngiliz hava yolu şirketi Flybe.
İngiliz hava yolu şirketi Flybe.

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Andrea Leadsom, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere'nin tüm bölgelerine ulaşımın devamı amacıyla Flybe şirketinin operasyonunun devam ettirilmesi için şirketin hissedarlarıyla anlaşmaya varmış olmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

VERGİ İPTAL EDİLECEK, KREDİ SAĞLANACAK

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, İngiliz hükümeti ve Flybe arasındaki anlaşma kapsamında, şirkete, yılda yaklaşık 106 milyon sterlin ek maliyet getiren gecikmeli yolcu vergisinin iptal edilmesi ve meblağı henüz açıklanmayan bir kamu kredisi sağlanması planlanıyor. Şirketin hissedarlarının da ilerleyen dönemde bir miktar nakit desteğinde bulunması bekleniyor.

  • Hava yolu şirketinin tam olarak kurtarılabilmesi için hissedarların ve İngiliz hükümetinin yaklaşık 100 milyon sterlinlik bir kaynak ayırması gerekiyor.
Flybe'nin havacılık ve dijital operasyonları Connect Airways tarafından geçen yılın şubat ayında 2,8 milyon sterline satılmıştı.

5 UÇUŞTAN 2'SİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Flybe, İngiltere'de her 5 iç hat uçuşundan ikisini gerçekleştiren en önemli hava yolu şirketlerinden biri konumunda bulunuyor. Ülkenin bazı noktalarına sadece Flybe uçuşları ile ulaşılabiliyor.

1979 yılından beri faaliyet gösteren Flybe, İngiltere ve Avrupa'da toplam 79 havaalanına yaklaşık yılda 8 milyon yolcu taşıyor.

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