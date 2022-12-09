İngiliz Maliye Bakanı: Finans sektörünü düzenleyen “Edinburgh reformlarını” duyurdu

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, finans sektörünü canlandırmayı amaçlayan reform paketini açıkladı.

İngiltere Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, finans sektörünü yeniden düzenleyecek 30 maddelik “Edinburgh reformları” olarak adlandırılan paketin uygulamaya sokulmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu reformlar ile daha verimli bir denetim çerçevesi sunularak İngiliz ekonomisinin büyümesini canlandırmanın hedeflendiği belirtilirken, finans sektöründeki bürokrasinin de ciddi şekilde azaltılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, reform paketiyle birlikte “Avrupa Birliği (AB) yasalarından geriye kalan külfetli yüklerinden” kurtulmanın amaçlandığı değerlendirmesine yer verildi.

Finans sektörünün İngiliz ekonomisi için hayati öneme haiz olduğu belirtilen açıklamada, sektörünün ekonomiye katkısının yıllık 216 milyar sterlin seviyesinde olduğu, yine yılda sektörden 76 milyar sterlin vergi gelirinin elde edildiği belirtildi.

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Açıklamada, toplam 2,3 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörde yeni düzenlemelerin getirilmesiyle, yaklaşık 100 milyar sterlin hacminde yatırım çekilmesinin planlandığı kaydedildi.

İngiltere Maliye Bakanlığı açıklamasında, reform paketi içerisinde 2008 yılında finans krizinin ardından bankacılık sistemini koruma altına alan ve büyük finans kuruluşlarının perakende ve yatırım bankacılığı kollarının ayrı yapılandırılmasını öngören kuralların yeniden gözden geçilmesinin ve esnetilmesinin planlandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca üst düzey banka yöneticilerinin olası hatalı uygulamalarının sonucunda yasal sorumluluklarını artıran “Kıdemli Yöneticiler ve Belgelendirme Rejimi”nin de yeniden gözden geçirileceği kaydedildi.

Finans sektöründe bürokrasinin azaltılmasının hedeflendiğini belirtildiği açıklamada, denetim kurumları olan İhtiyati Düzenleme Otoritesi (PRA) ve İngiltere Finansal Yönetim Otoritesi’ne (FCA) değerlendirmelerini yaparken daha fazla büyüme ve uluslararası rekabet gücünü artırılmasını göz önüne bulundurmalarının yazılı olarak tavsiye edileceği bildirildi.

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İngiliz medyasında bu reform maddesiyle denetim kuruluşlarının finans kuruluşlarının uygulamalarına ilişkin tutumunun esnetilmesine olanak tanınacağı yönünde yorumlara yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, İngiliz hükümetinin gelecek yılın sonuna kadar dijital teknoloji, yaşam bilimleri, yeşil endüstriler ve ileri imalat teknolojileri da dahil olmak üzere diğer dört hızlı büyüyen endüstride de AB düzenlemelerinde yapılan değişiklikleri duyurmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada reform paketine ilişkin değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, “İngiltere'nin statüsünü dünyadaki en açık, dinamik ve rekabetçi finansal hizmetler merkezlerinden biri olarak korumaya kararlıyız.” ifadesini kullandı.

Jeremy Hunt, “Edinburgh Reformları ile İngiliz halkının ve işletmelerimizin çıkarına çalışan, çevik ve yerel bir düzenleyici rejim sunmak için Brexit’ten kaynaklanan özgürlüklerimizi kullanıyoruz.” ifadesini kullandı.

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Londra’nın finans merkezi The City of London’ın Politika Direktörü Christopher Michael Hayward da konuya ilişkin olarak İngiliz yayın kurumu BBC’ye yaptığı değerlendirmede, "Aynı anda iyi büyüme ve iyi düzenlemenin yardımına ihtiyacımız var, bunlar aynı madalyonun iki yüzü.” diye konuştu.

İngiliz ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 daralırken, İngiltere Merkez Bankası ülkenin resesyona girdiğini bildirmişti.

Ülkede bu yılın kasım ayında gıda fiyatları yüzde 14,6 artış kaydetmişti.

İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

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