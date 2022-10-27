Ekonomi İngiliz mobilya şirketi iflasın eşiğinde Siparişleri sonlandırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiliz mobilya şirketi iflasın eşiğinde: Siparişleri sonlandırdı

İngiltere'nin önde gelen mobilya şirketlerinden Made.com, finansal olarak kurtarılması için yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yeni ürün siparişlerinin sonlandırıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
İngiliz mobilya şirketi iflasın eşiğinde: Siparişleri sonlandırdı
Foto/arşiv

Şirketten yapılan açıklamada, mali dar boğazda olan Made.com'un satışı için yapılan son görüşmenin başarısızlıkla sonuçlandığı, yakın zamanda ek finansman bulunamaması halinde şirketin iflas ilan etmek zorunda kalabileceği belirtildi

Şirketten Londra Borsası'na (LSE) yapılan açıklamada da Made.com'un, bugün itibarıyla müşterilerinin yeni siparişlerini geçici olarak durdurduğu bildirildi.

Açıklamada, "Şirketin alacaklıları için mevcut değerinin korunması amacıyla yönetim kurulu tarafından müşterilerin yeni siparişlerinin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir." denildi.

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