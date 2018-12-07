İngiltere altın vizeyi askıya alıyor

İngiltere hükümeti altin vizeyi, suistimal edilmesi ve kara para aklama amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle geçici olarak durduracağı kararını duyurdu. Hürriyet'te yer alan habere göre, 7 Aralık 2018 tarihinden itibaren altın vize uygulamasını askıya alacaklarını açıklayan İngiltere Göçmenlik Bakanı Caroline Nokes, kurallara uymayan ve sistemi kötü amaçla kullananlara taviz vermeyeceklerini belirtti. Bakan Nokes yalnızca gerçek yatırımcıların göçmenlik hakkından faydalanabileceğini söyleyerek, "İşte bu sebeple yeni düzenlemeler getirdik. Sadece İngiliz ekonomisine katkı sağlama niyetinde olanlara kapımız açık" ifadelerini kullandı.

'Altın vize' olarak da bilinen Tier 1 vizesi daha önceden İngiltere'de iki milyon sterlin değerinde yatırım yapan iş insanlarına sunuluyordu. Altın vize uygulaması sayesinde iş insanları beş yıl boyunca İngiltere'de oturum hakkı ve Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkı elde ediyordu. 2017 yılında özellikle Rus ve Çinli iş insanları yaklaşık bini aşkın başvuruda bulundu. Geçtiğimiz temmuz ayında altın vize başvurularında yüzde 46 artış yaşandı ve 400'den fazla kişi bu uygulamadan faydalanmak istedi.

İngiltere hükümeti altın vize başvurusunda bulunmak isteyen iş insanlarının banka hesaplarına kapsamlı bir mali hesap denetim şartı getiriyor. Yeni düzenlemeye göre altın vizenin her iki senede bir yenilenmesi gerekiyor ve iş insanlarının yatırım fonu alma yetkisi kaldırılarak, aktif bir şekilde hesap hareketliliği olan ve ticaret yapan İngiliz firmalara yatırım şartı getiriliyor.

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İngiltere, 2018'in ilk döneminde Chelsea Futbol Takımı'nın sahibi olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen iş insanı Roman Abramovich'in altın vize başvurusunu iptal etmişti. Geçtiğimiz Eylül ayında Salisbury'de düzenlenen saldırı sonrası İngiltere'de yaşayan 700 Rus vatandaşının oturumları incelemeye alınmıştı.