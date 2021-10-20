İngiltere Facebook'a acımadı: Rekor para cezasına çarptırıldı

İngiliz denetim kuruluşu Rekabet ve Piyasalar Otoritesi, Facebook'un; Giphy'yi satın almasıyla ilgili soruşturma sırasında CMA tarafından verilen bir emri ihlal ettiği için 50,5 milyon sterlin para cezasına çarptırıldığını belirtti.

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Açıklamada, CMA'nın satın almaya ilişkin incelemesi devam ederken Facebook'un, Giphy ile operasyonlarını entegre etmediği, süreç içerisinde CMA'yı düzenli olarak bilgilendirmesi gerektiği ancak bu gereklilikleri yerine getirmediği kaydedildi.

'Facebook'un tutumu kasıtlı'

Açıklamada, Facebook'un çok sayıda uyarıya rağmen gerekli bildirimlerde bulunmayı reddettiği, bu nedenle CMA'nın Facebook'un tutumunu "kasıtlı" olarak değerlendirdiği belirtildi.

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İnceleme devam ediyor