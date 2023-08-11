İngiltere'de 65 yılın en zayıf büyümesi

Foto/arşiv
İngiliz düşünce kuruluşu Resolution Foundation'ın açıklamasına göre, İngiliz ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde sürpriz bir şekilde yüzde 0,2 büyüdü.
Ekonomideki beklenenden güçlü büyümeye rağmen, hayat pahalılığı krizinin yaşandığı son 18 ay, resesyon dönemi dışında, son 65 yılın en zayıf büyüme performansının kaydedildiği dönem oldu.
Bu yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 0,2'lik büyümeyle ülke ekonomisi resesyondan kurtulurken, G7 ülkeleri arasındaki en yüksek enflasyon ve faiz oranlarındaki hızlı artışın ekonomiyi durma noktasına getirdiği ve bu dönemin birçok İngiliz tarafından "resesyon gibi" hissedildiği belirtildi.
Ülke ekonomisinin görece dirençli olduğunu ve teknik resesyonu atlatmaya devam ettiğini kaydeden Smith, "Büyük resme baktığımızda İngiliz ekonomisi 2022'nin başından beri sadece yüzde 0,4 büyüme gösterdi. Bu, resesyon dönemi dışında, son 65 yıldaki en zayıf performans.
Ekonomi durma noktasına gelmişken, hayat pahalılığı krizinden de henüz kurtulmuş değiliz. Böylesine zayıf bir performans birçok kişi için resesyon gibi hissettirecek çünkü aileler sürekli artan fiyatlar ve yüksek mortgage ödemeleriyle mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.
ING Think'in büyüme rakamlarına ilişkin açıklamasında ise sürpriz olan ikinci çeyrek büyüme verileri sonrasında, İngiltere Merkez Bankası (BoE) için bir sonraki para politikası toplantısında gelecek haftanın enflasyon ve ücretlere ilişkin verilerin daha önemli olacağı kaydedildi.
Açıklamada, buna rağmen yüksek faiz oranlarının ekonomideki etkisinin daha fazla hissedileceği yıl sonunda benzer büyüme oranlarının tekrar edilmesi konusunda belirsizlik olduğu kaydedildi.