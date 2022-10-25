Ekonomi İngilterede büyük kriz Temel gıda fiyatlarına zam üstüne zam
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiltere’de büyük kriz: Temel gıda fiyatlarına zam üstüne zam

Avrupa'da yaşanan enerji krizi başka sorunları da beraberinde getiriyor. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere'de ay çiçek yağı fiyatının yüzde 65, makarna fiyatının yüzde 60, çay fiyatının ise yüzde 46 artış kaydettiğini bildirdi. Ayrıca, artan hayat pahalılığı sebebiyle ülkede halkın çok ciddi bir kısmı artık kira ve enerji faturalarını ödemekte zorlanıyor.

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Haber Merkezi AA
İngiltere’de büyük kriz: Temel gıda fiyatlarına zam üstüne zam
Foto/arşiv

İngiltere’de eylül ayı itibariyle son bir yıllık dönemde ay çiçek yağı fiyatının yüzde 65, makarna fiyatının yüzde 60, çay fiyatının ise yüzde 46 artış kaydettiği bildirildi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), “İngiltere’de en düşük fiyatlı 30 temel ürünün fiyatı 2021 yılının nisan ayından bu yana nasıl değişti?” başlıklı araştırmasının verilerini paylaştı.

ONS verilerine göre, ülkede marketlerdeki en ucuz 30 gıda ürününün fiyatı bu yılın nisan ayına kadarki 12 aylık dönede yüzde 7 artarken, eylül ayına kadarki dönemde yüzde 17 artış kaydetti.

  • Ülkede, eylül ayı itibariyle son bir yıl içerisinde ay çiçek yağının fiyatı yüzde 65, makarnanın fiyatı yüzde 60, çayın fiyatı yüzde 46, patates cipsinin fiyatı yüzde 38,7 ve ekmeğin fiyatı ise 37,6 artış gösterdi.

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HALK ENERJİ FATURALIRINI ÖDEYEMİYOR

ONS tarafından açıklanan “Artan hayat pahalılığının halk üzerinde 2022 yılının nisan ve eylül ayları arasındaki değişen etkileri” başlıklı araştırmaya göre ise, ülkede halkın çok ciddi bir kısmı artık kira, konut kredisi ve enerji faturalarını ödemekte zorlanıyor.

Bu verilere göre, ülkede halkın yüzde 30’u konut kredisi ve kiralarını, yüzde 45’i enerji faturalarını ödemekte zorluk çektiğini bildirdi.

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ENFLASYON SON 40 YILIN ZİRVESİNDE

İngiltere’de enflasyon, eylülde yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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