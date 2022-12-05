İngiltere'de hizmet sektörü kasımda daralmaya devam etti İngiltere'de hizmet sektörü, geçen ay daralmaya devam etti. Samp;P Global/CIPS verilerine göre, ülkede hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen ay 48,8 ile ekimdeki seviyesini korudu. Öncü veri olarak kabul edilen PMI verisinde, 50 seviyesinin üstü "büyüme", bu seviyenin altı ise "daralma" olarak yorumlanıyor. İngiltere'de ekonominin yaklaşık yüzde 80'ini temsil eden hizmet sektöründe son 2 aydır daralma yaşanırken, Ocak 2021'den bu yana en düşük seviye de kaydedilmiş oldu.

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