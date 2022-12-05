Ekonomi İngilterede hizmet sektörü kasımda daralmaya devam etti
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiltere'de hizmet sektörü kasımda daralmaya devam etti

İngiltere'de hizmet sektörü, geçen ay daralmaya devam etti. Samp;P Global/CIPS verilerine göre, ülkede hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen ay 48,8 ile ekimdeki seviyesini korudu. Öncü veri olarak kabul edilen PMI verisinde, 50 seviyesinin üstü "büyüme", bu seviyenin altı ise "daralma" olarak yorumlanıyor. İngiltere'de ekonominin yaklaşık yüzde 80'ini temsil eden hizmet sektöründe son 2 aydır daralma yaşanırken, Ocak 2021'den bu yana en düşük seviye de kaydedilmiş oldu.

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Haber Merkezi AA
İngilterede hizmet sektörü kasımda daralmaya devam etti
Arşiv

İngiltere'de hizmet sektörü, geçen ay daralmaya devam etti.

SP Global/CIPS verilerine göre, ülkede hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen ay 48,8 ile ekimdeki seviyesini korudu.

Öncü veri olarak kabul edilen PMI verisinde, 50 seviyesinin üstü "büyüme", bu seviyenin altı ise "daralma" olarak yorumlanıyor.

İngiltere'de ekonominin yaklaşık yüzde 80'ini temsil eden hizmet sektöründe son 2 aydır daralma yaşanırken, Ocak 2021'den bu yana en düşük seviye de kaydedilmiş oldu.

"Salgının zirve yaptığı dönem hariç bu İngiliz ekonomisinin karşılaştığı en zorlu dönem"

SP Global Başekonomisti Chris Wiliamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Hükümetin ekonomi politikalarını değiştirmesi finansal piyasalardaki oynaklığı azalttı. Fakat eylül ayındaki mini bütçe düzenlemelerinin yarattığı ekonomik resim değişmedi." ifadelerini kullandı.

Williamson, İngiliz ekonomisinin çeyreklik bazda yaklaşık yüzde 0,4 daraldığını belirterek, "Salgının zirve yaptığı dönem hariç bu İngiliz ekonomisinin karşılaştığı en zorlu dönem." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, İngiltere'de imalat sanayi PMI, kasımda 46,4 seviyesine yükselmişti.

İngiliz ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 daralırken, İngiltere Merkez Bankası ülkenin resesyona girdiğini duyurmuştu.

İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık bazda yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

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