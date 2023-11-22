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Ekonomi

İngiltere'de imalat sanayisi siparişleri sert düştü

İngiltere’de açıklanan imalat eğilimleri verilerine göre, ülkede imalat siparişlerinin, bu yılın kasım ayında 2021 yılının ocak ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

17:40 - 22/11/2023 Çarşamba
AA
2023 kasımda eksi 34'e gerileyerek 2021 yılının ocak ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

2023 kasımda eksi 34'e gerileyerek 2021 yılının ocak ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

İngiliz Endüstri Konfederasyonu (CBI) tarafından açıklanan imalat eğilimleri anketine göre, ülkede imalat sanayisi siparişleri bu yılın kasım ayında eksi 34 seviyesine gerileyerek 2021 yılının ocak ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.


Ülkede, bir önceki ayda imalat sanayisi siparişleri yüzde eksi 26 seviyesinde kaydedilmişti.


Veriye ilişkin değerlendirmede bulunan CBI Başekonomist Yardımcısı Anne Leach,
“Bu son veriler, 15 yılın en yüksek faiz oranlarının talebe zarar vermesi nedeniyle ekonominin hızla yavaşladığı yönündeki endişeleri artıracak”
ifadesini kullandı.


İngiltere'de geçen hafta açıklanan ve beklentinin üzerinde yavaşlama gösteren enflasyon verileri sonrasında ekonomistler, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) gelecek ayki toplantısında faizi artırma ihtimalinin çok zayıf olduğunu ve sıkılaşma döngüsünün sonlandığını düşünüyor.


Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık bazda yüzde 4,6 ile piyasa beklentisinden fazla yavaşlama gösterdi.


Enflasyon eylülde yıllık bazda yüzde 6,7 olmuştu.


Özellikle gelişmiş ekonomiler arasında uzun süredir en yüksek enflasyona sahip ülke olarak öne çıkan İngiltere'de, Aralık 2021'den bu yana artırılan politika faizine rağmen enflasyon kalıcı hale gelmişti.


BoE, ülkede faizin yüzde 0,1 olduğu Aralık 2021'de başlayan sıkılaşma döngüsünde politika faizini art arda 14 kez artırarak yüzde 5,25 ile ağustosta 15 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.


Banka, 18 ay süren sıkılaşma döngüsünün ardından faiz artışına ilk kez eylülde ara verdi ve faizi sabit tuttu.



#Enflasyon
#imalat
#Londra
#Sanayi
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