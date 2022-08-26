Ekonomi İngilterede posta hizmetleri çalışanları greve gidiyor
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiltere’de posta hizmetleri çalışanları greve gidiyor

İngiliz posta servisi Royal Mail’e bağlı görev yapan 115 bin posta hizmetler çalışanı, ülke çapında bugün dahil toplam dört günlük greve gitme kararı aldı.

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Haber Merkezi AA
İngiltere’de posta hizmetleri çalışanları greve gidiyor
Foto/arşiv

Greve giden işçileri temsil eden İletişim Çalışanları Sendikası’ndan (CWU) yapılan açıklamada, işçilerin daha adil bir ücret artışı talep ettiği belirtilerek bugün, 31 Ağustos, 8 ve 9 Eylül tarihlerinde greve gidilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada işçilere yapılacak ücret artışının, ülkede son 40 yılın en yüksek seviyesinde olan mevcut enflasyonu yansıtacak bir düzeyde olması gerektiği kaydedildi.

Sendika, işveren ile üç ay boyunca sürdürülen görüşmelerin ardından yıllık yüzde 5,5 seviyesinde olan ücret artışı teklifini reddetmişti.

Ülkede yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. İngiltere Merkez Bankası, artan enflasyonla mücadele için bu ayın başında son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini yüzde 1,25’ten yüzde 1,75’e yükseltmişti.

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