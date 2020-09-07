İngiltere'de salgının etkilerine dayanamayan mağazalar teker teker kapanıyor: 49 şirket iflas etti

Debenhams markası da iflas eden mağazalar arasında.

İngiltere'de ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 20,4 daralarak resesyona girmesinin ardından çok sayıda restoran ve perakende mağazası kepenk indirdi.

MAĞAZALAR TEKER TEKER KAPANIYOR

İngiliz hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik yaralarını sarabilmek için kamu harcamalarını artırsa da zor durumda olan perakende mağazaları teker teker kapanıyor.

DÜNYA İngiltere'de okullar açıldı vakalar üç kat attı

61 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

Perakende Araştırmaları Merkezi'nin (SRR) verilerine göre, yılın başından 5 Ağustos'a kadar 49 İngiliz perakende şirketi iflas etti. Bu iflaslar sonucu toplam 3 bin 140 mağaza kapandı, 61 bin 230 kişi işini kaybetti.

İngiltere'de karantina tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında 15 Haziran'da mağazalarını yeniden açan şirketlerin büyük çoğunluğu şubelerinin bir kısmını kapatarak küçülmeye gitti.

Özellikle başkent Londra'da salgından korunmak için insanların evlerinden çalışması, kafe, restoran ve perakende mağazalarına olan talebi azaltıyor.

İngiliz perakende sektöründe Debanhams, Monsoon, Quiz, Victoria's Secret, Aldo, Johnsons Shoes, Antler, Oasis, Warehouse, Cath Kidston, Autonomy of Clothing, Lombok, Birghthouse, Laura Ashley, Hawkin's Bazaar, Ashbury Furniture ve Beales gibi çok sayıda şirket iflas bayrağını çekmiş durumda.

EKONOMİ Koronavirüs İngiliz turizmine darbe vurdu: 22 milyar sterlinlik kayıp var

RESTORANLARA DESTEK

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, geçen ay, restoran ve kafelerin desteklenmesi ve tüketici talebinin artırılması için pazartesi, salı ve çarşamba günleri dışarıda yemek yiyenlerin kişi başı 10 sterline kadar devlet tarafından desteklenmesi yönünde bir program başlatmıştı.

REKLAM

Son verilere göre, "Dışarıda Ye ve Yardım Et" adlı program kapsamında yaklaşık 100 milyon kez yemek yendi. İngiliz hükümeti ise program kapsamında restoranlara 522 milyon sterlinlik destek verdi.

Programın geçen ayın sonunda tamamlanmasıyla bu ayın başında itibaren restoran ve kafelerin nispeten boş olduğu, halkın indirimsiz yemeğe rağbet etmediği dikkati çekti.

FOTOĞRAF 6 Avrupa Komisyonunun resmi verilerine göre otel, tur operatörleri ve restoranlar gibi hizmet sektöründeki şirketler yılın ilk altı ayında yüzde 85 ila 90 kayba uğradı. Sektörde işini kaybedenlerin sayısının 6 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Euronews'un haberine göre küresel çapta ise turizm sektörünün şu ana kadarki kaybı 100 milyar euro ile ifade ediliyor. Birleşmiş Milletlerin hazırladığı bir raporda, dünya turizm sektörünün 2020'de 1,2 trilyon dolar kayıp yaşayabileceği, bunun da küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1,5'ine denk geldiği belirtiliyor. Yaz boyunca sinek avlayan Avrupa turizmde kış aylarından da umutsuz Turizm sektörünün en verimsiz yaz sezonunu geride bırakan Avrupa'da, kış aylarından da umutlu değil. Koronavirüs salgınından dolayı seyahat planlarını gönüllü iptal edenlere, yasaklardan dolayı gidemeyenler de eklenince, yaz tatilinde dolup taşan meydanlara bu yıl turistler değil sessizlik hakim oldu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



