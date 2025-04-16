İngiltere'de yıllık enflasyon martta beklentilerin altında gerçekleşti

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, yıllık enflasyon martta yüzde 2,6 oldu. Beklenti, yıllık enflasyonun martta yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi. Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,4, hizmet sektörü enflasyonu da yüzde 4,7 oldu. Çekirdek enflasyon piyasa beklentilerine paralel seviyede ölçülürken, hizmet sektörü enflasyonu yüzde 4,8 olan piyasa beklentisinin altında kaydedildi. Enflasyon martta aylık bazda ise yüzde 0,3 ile piyasa beklentisi olan yüzde 0,4'ün altında ölçüldü.