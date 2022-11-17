İngiltere'de yumurta satışına sınırlama

Ülkede yumurta çiftliklerinde artan maliyetler ve kuş gribi salgını, iki büyük süpermarket Asda ve Lidl'ın müşterilerine 2 veya 3 kutu yumurta satışı sınırlaması getirmesine neden oldu.
Diğer süpermarketler ise henüz sınırlama getirmedi. Ancak büyük süpermarketlerden Waitrose, yaptığı açıklamada, müşteri talebini izlemeye devam ettiklerini bildirdi.
Bazı süpermarketler ise ithal yumurta tedarik etme yoluna başvurdu.
Sosyal medya kullanıcıları da hesaplarından, süpermarketlerdeki boş yumurta raflarını paylaştı.
Ülkede hayvan yemi ve ısınma maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle bazı çiftçiler sektörü bıraktı veya üretimi durdurdu.
Yıllık enflasyonun yüzde 11'i geçerek son 41 senenin en yüksek seviyesine ulaştığı İngiltere'de, yumurta fiyatlarında son bir yılda yaklaşık yüzde 42 artış yapıldı.
Ülkede çiftçiler de artan maliyetler ve kuş gribi salgını nedeniyle Noel'e kadar yumurtaların bitebileceği uyarısında bulunmuştu.
Öte yandan, İngiltere, şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınının pençesinde ve bunun yayılmasını azaltmak için tüm kümes hayvanları kapalı alanda tutuluyor.
İngiltere Başveteriner Yetkilisi Christine Middlemiss, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Şu anda bu yıl, şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınıyla karşı karşıyayız." ifadesini kullanmıştı.
Middlemiss, yeni kısıtlamalar gereğince kümes hayvanları ve kuşların içeride tutulması kararının, hayvanları son derece bulaşıcı "kuş gribinden korumanın en iyi yolu" olduğunu belirtmişti.
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İngilterede süpermarketler, çiftçilere yumurta üretmeleri için adil bir fiyat ödemeyi reddederek ülkenin yumurta tedarik zinciri kaosunu körüklemekle suçlanıyor.
Yumurta çiftçisi Ioan Humphreys, sektördeki bozulmaya işaret etti.Humphreys, İngiliz çiftçilere daha fazla ödeme yapmak yerine İtalyadan yumurta ithal etmeyi seçtiği için zincir marketlere tepki gösterdi.
Süpermarketlerden boş raf fotoğraflarıMailin haberine göre, Tesco, Lidl ve Aldi de dahil olmak üzere Birleşik Krallık genelinde süpermarketlerdeki boş rafların fotoğrafları, yumurta sektörüyle ilgili kaosu gözler önüne seriyor.Wetherspoons, yumurta kıtlığı nedeniyle kahvaltı yerine geçen ürünler sağlarken, Norwichte yumurtaya dayanan popüler bir fırın, tedarik zincirindeki bozulmanın felaket olduğu konusunda uyardı.
Tek istediğimiz, maliyetlerimizi karşılamakSöz konusu yumurta üreticisi, Çiftçiler olarak yumurta üretmek istemediğimiz için değil, yumurta üretmeye gücümüz yetmediği için. Tek istediğimiz, maliyetlerimizi karşılamak ve İngiliz yumurtası üretmeye devam etmek için adil bir fiyat. dedi.
Yumurta Üreticileri Birliği: 10 ay önce uyardıkİngiliz Serbest Tarla Yumurta Üreticileri Birliği, 10 ay önce, üreticilerin ürünleri için adil bir fiyat ödenmezse üretimi durduracakları ve zincirleme etkinin daha az tavuk ve daha az yumurta şeklinde sonuçlanacağı konusunda uyarmıştık. ifadesini kullandı.
İngiliz Yumurta Endüstrisi Konseyi, herhangi bir kıtlığın farkında olmadıklarını, ancak arz ve talep açısından dalgalanma yaşanabileceğini ve şu anda bulunabilirliğin oldukça sıkı olduğunu da sözlerine ekledi.
İngiltere'de şimdi de yumurta krizi patladı
İngiltere'de zincir market raflarında tükenen yumurtalar, tedarik sorununu ortaya çıkardı. Üreticiler, maliyetlerinin karşılanmasını ve adil fiyat istediklerini söyledi.