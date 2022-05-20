Ekonomi İngiltereden savunma sanayi için önemli karar Türkiyeye uyguladığı ihracat kısıtlamaları kalktı
SAVUNMA SANAYİ

İngiltere'den savunma sanayi için önemli karar: Türkiye'ye uyguladığı ihracat kısıtlamaları kalktı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisi ürünlerine yönelik, İngiltere'nin Türkiye'ye uyguladığı ihracat kısıtlamalarının ortadan kalktığını belirterek "Özellikle Türkiye uygulanan bazı kısıtlamalar konusunda daha önce söz verilen olumlu adımların atıldığını, hayata geçtiğini ve bunların kaldırıldığını görmek de daha olumlu bir hava estirdi" dedi.

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Haber Merkezi AA
İngiltereden savunma sanayi için önemli karar: Türkiyeye uyguladığı ihracat kısıtlamaları kalktı
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Demir, İngiltere’nin başkenti Londra’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere tarafıyla uzun zamandır devam eden bazı münasebetlerin olduğunu ve çeşitli konuları masaya yatırdıklarını belirten Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Özelde hem Milli Muharip Uçak'taki hem de onun motorundaki daha önce konuştuğumuz bazı mevzularda ilerleme sağlanması üzere onlar tarafından bazı adımlar atması gerekiyordu. Bu adımlarla ilgili de pozitif yaklaşımları gördük. Genel atmosfer oldukça olumlu. Gerek Savunma Bakanlığı yetkilileriyle gerek Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerimiz oldu. Şirketlerle çok detaylı görüşürüz. Şirketlerimizden burada temsilcilerimiz vardı. Teknik konularda önemli detaylar görüşüldü ve aynı zamanda prensip olarak iki ülke arasındaki savunma sanayisi konularındaki ilişkilerin daha da ileri seviye taşınması üzerine adımlar atıldı.

Özellikle Türkiye'ye uygulanan bazı kısıtlamalar konusunda daha önce söz verilen olumlu adımların atıldığını, hayata geçtiğini ve bunların kaldırıldığını görmek de daha olumlu bir hava estirdi. Bu olumlu adımların atılması, müttefiklik ruhu içinde hareket etmek önemli ve İngiltere tarafının bu ruha uygun davranması durumunda ne kadar pozitif bir günde oluşabileceğini gördük."

Demir, pozitif gündeme yoğunlaşmanın hem ikili hem de müttefiklik ilişkileri açışından çok faydalı bir atmosfer oluşturduğunu belirterek bundan sonra da bu minvalde devam etme gerekliliğini gördüklerini dile getirdi.

Türkiye'nin milli güvenlik endişelerini anladıklarını görmenin güzel bir şey olduğunu belirten Demir, "Tabii ticaret hacmini özellikle savunma sanayisi ilişkileri bazında hem teknik iş birliği hem ticaret olarak karşılıklı iş birliğinin getireceği sinerji konuşmakta önemli çünkü Türkiye'de önemli kabiliyet artışları var. İngiltere tarafı da bu kabiliyetleri yerinde görmek tanımak ve bunlardan istifade ederek karşılıklı bir sinerji oluşturmakla ilgili irade beyanını da gördük." dedi.

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"Müttefiklik ruhu içinde hareket etmenin olumlu etkileri olacak"

Demir, İngiltere tarafıyla yapılan görüşmelerde sadece ikili ilişkiler değil, üçüncü ülkelerle ilgili yapılacak bazı faaliyetler ve savunma sanayisi projelerinde de nasıl iş birliği yapılabileceğini ele aldıklarını aktararak bu konuda da çok olumlu bir yaklaşım gördüklerini kaydetti.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, bu olumlu yaklaşımın da devam edeceğini umduklarını dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Son günlerdeki gelişmelerle beraber müttefiklik ruhu içinde hareket etmenin genel olarak olumlu etkilerini ve bundan sonra yapılacak her türlü ilişkide bu minval üzerinde devam etmek hem ikili ilişkilerimiz açısından hem de genelde müttefiklik ilişkileri açısından olumlu olacak. İngiltere'de de bu yöndeki iradeyi, kararlılığı görmek ve Türkiye'nin rolünün önemine vurgu yaptıklarını tekrar yerine görmekte de önemli bir şey. Bu farkındalığın oluşması hem İngiltere'de hem de genelde müttefikler arasında bence yayılan bir algı oluşturacak. Bu algıyla beraber savunma sanayisi üzerinde hem bizim katettiklerimizin görülmesi hem de Türkiye'yle ilişkilerde bir iş birliği atmosferi oluşması açısından önümüze fırsatlar doğuracaktır diye düşünüyorum."

  • Böylelikle, İngiliz yetkililerin, 13 Aralık 2021'de Türkiye'ye yönelik savunma sanayisi ürünlerinde oluşturduğu listede değerlendirmeye tabi hiçbir ürün kalmadı, ürünlerin tamamı listeden çıkarılarak ihracat edilebilir hale geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) 2021 yılı Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, SSI'nın kurulduğu günden itibaren savunma sanayisi ekosisteminin en önemli paydaşlarından biri olduğunu söyledi.
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Başkanlık olarak sektörde sürdürülebilir bir büyümeyi muhafaza etmek üzere ihracatın artırılması için gayret gösterdiklerini ifade eden Demir, ihracatı uluslararası iş birliği ekseninde değerlendirdiklerini ve salt ticaret konusu olarak da görmediklerini vurguladı. Demir, şöyle konuştu:
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\"Şirketlerimiz ticari anlamda satış, pazarlama yapmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet gösterirken, bizler de bunun altlığını hazırlamak üzere ülkelerle ikili savunma sanayisi iş birliği anlaşmalarını yürütüyoruz, imzalamaya devam ediyoruz. Son örneklerini vermek gerekirse Irak, Nijerya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti. İmzaladığımız savunma sanayisi iş birliği anlaşması sayısı 82'ye ulaştı. Müzakereye devam ettiğimiz ülkelerle birlikte dünyanın tamamına yakınıyla bu hukuki zemini test etmeyi hedefliyoruz. Bu hukuki zemin bize gerçekten önemli bir altlık oluşturacaktır.\"
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Türkiye'nin artık emeklemekten yürümeye başlayan hatta koşmaya hazır hale gelen savunma sanayisiyle ihracat pazarında önemli rol oynamaya başlamasını beklediklerini dile getiren Demir, bu konuda el birliğiyle yeni stratejiler ve yaklaşımlar oluşturulması gerektiğini söyledi.
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Yurt dışında aynı projede birden fazla Türk şirketinin karşı karşıya geldiği durumlar olabildiğini anlatan Demir, \"Belki çözmemiz gereken sorunların başında bu geliyor. O açıdan da SSI ile beraber savunma sanayisi ihracat politikası oluşturmak, bunu uygulamak, bu konuda gerekli tedbirleri almak, sektörün toptan kazan-kazan prensibiyle çalışacağı bir yapıyı hep beraber oluşturmak ve stratejiyi uzun vadeli olarak ortaya koymak zorundayız\" dedi.
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Bölgede ve dünyada artan çatışma ortamı, emtia fiyatlarındaki artış, salgın hastalıklar gibi gelişmelerin ihracat ortamını yeniden şekillendireceğine işaret eden Demir, \"Son günlerde oluşan savaş ortamının yanında Şanghay'daki karantina durumu dünyada tedarik zincirini olumsuz etkilenmeye devam edecektir ve enflasyonist ortam artarak gidecek. Firmalarımızı bu konuda tedbir almaları, gerekli emtiaların temini konusunda önlem almaları elzemdir. Bugün alınan önlemler yarın hem yurt içinde hem yurt dışında rekabetçi teklifler oluşturma ve ürünler ortaya koymada bize yardımcı olacaktır\" değerlendirmesinde bulundu.
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SON 1 YILDA 3,5 MİLYAR DOLAR İHRACAT<br><br>Demir, Türkiye'nin iç tüketiminin savunma sanayisi ürünleri açısından ekosistemi beslemeye yeterli olmayacağını ifade ederek, sürdürülebilirliğin en önemli ayağının ise ihracat olduğunu belirtti.<br>
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Türk savunma sanayisi ürünlerinin dünyada görülmeye, kullanılmaya başlamasıyla beraber ilginin de arttığını dile getiren Demir, şöyle konuştu:<br><br>\"Savunma sanayisi ihracatında çok önemli ve hızlı bir artış olması gerçeğinin yavaş yavaş hayata geçtiğini görmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Ürünlerimizin pazarlama faaliyetlerinin yanında çeşitli harekat ortamlarında kullanılması ve edindikleri başarılar da bu faaliyetlerde önemli bir unsur teşkil ediyor.
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Sayısız ülkeye ihracatı devam eden insansız hava araçlarımız, kara ve deniz araçlarımız her geçen gün ihracat pazarımızı genişletmeye devam ediyor. Mühimmat, patlayıcı gibi konularda da sürekli ülkemize talepler var.
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Mart 2022'de son 1 yıllık ihracatımız 3 milyar 530 milyon dolar oldu. İhracatın kompozisyonuna baktığımızda havacılık kategorisinde yüzde 50'lik bir artış söz konusu olup, bunun insansız sistemlerden kaynaklandığını görüyoruz. Sivil havacılık alanındaki düşüş tam tırmanışa geçmedi. Bu tırmanış olduğu zaman da havacılık sektörünün katkısı çok daha artacaktır.
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Dünya markası haline gelen Bayraktar TB2 ve Anka gibi insansız hava araçlarımızın başarısından söz etmeden geçemeyiz ama vurgulamamız gereken başka bir konu bu platformlarda kullanılan sistemler ve mühimmatlar da ayrı gurur kaynağımız.
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İsmail Demir, son dönemde çeşitli ülkelerle diyalogun tekrar başlamasıyla ihracat hedeflerinin daha da yukarıya taşınacağını ifade etti.
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Afrika'da Türk ürünlerine muazzam bir ilgi olduğunu dile getiren Demir, şunları kaydetti:<br><br>\"Bu ülkelerde özellikle finansman kaynakları ve takas yöntemleri gibi doğrudan belki nakdi içermeyen dolaylı yöntemlerin hayata geçmesiyle beraber ihracatımızın önü daha da açılacaktır. İhracat faaliyetlerinde her nerede devletin masada olması gerekiyorsa karşı taraf açısından devletin varlığının pozitif bir etkisi olacaksa Başkanlık olarak her zaman masada sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Gerekli ortamda eğer devletten devlete satış gerekiyorsa bunun altına imza atacağız, savunma sanayisi iş birliği anlaşmaları yapacağız, kredi mekanizmalarıyla ilgili kolaylıklar sağlanması gerekiyorsa burada elimizden geleni yapacağız. Bu konuda hep beraber yürüyeceğiz.
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SSI ile beraber strateji oluşturmak, yeni mekanizmalar keşfetmek ve hayata geçirme konusunda da beraber çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.<br>Orta Doğu yine önemli pazarımız Orta Asya, Güneydoğu Asya ile ilgili önemli gelişmeler var. İlginç şekilde Avrupa'dan ilgiler başlamıştı. Son gelişmelerle beraber çeşitli Avrupa ülkelerinde savunma harcamalarında önemli artışların olması beklentisiyle orada da çok önemli bir pazar yakalayacağımız muhakkaktır.\"
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Türk savunma sanayii ürünlerinin fiyat ve kalite parametrelerinde en iyi olduğunu ve ürünlerinin arkasında durduklarını vurgulayan Demir, sektörün ihracat hedeflerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:<br>
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\"Hep beraber el ele vererek 4 milyar doların çok üzerinde bir rakama erişmeyi hedefliyoruz. Bu sıçrayışı yavaş yavaş göreceğiz. Hep beraber 4 milyar doların çok üzerinde bir hedefi koyduk ama 5 neden olmasın deyip hızla kolları sıvayıp dünyanın dört bir tarafında pazarlama faaliyetlerine devam edeceğiz. Uzun soluklu, ayakları yere basan, tüm oyuncuların ellerinden geleni ve gereğinin en iyisini yaptıkları bir çalışmanın ortaya konulup hep beraber seferberliğin başlaması gerekiyor.\"
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SSI Yönetim Kurulu Başkanı Naki Polat da Birliğin kuruluşundan bu yana geçen 10 yılda sektörün ihracatının yüzde 250'den fazla arttığını ifade etti. Bu yıl sektörün 4-4,5 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşabileceğini belirten Polat, sektörün 176 ülkeye ihracat yaptığına dikkati çekti.
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Genel kurulda SSI'ın yeni yönetimi de şekillendi. Yeni dönemde Başkanlığı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) üstlenecek.
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Genel kurulda SSI'ın yeni yönetimi de şekillendi. Yeni dönemde Başkanlığı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) üstlenecek.
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Türkiye savunmada atağa geçiyor: Tüm dünyaya meydan okuyacak
Türk savunma sanayi ihracat hedefi 4 milyar doların üstüne çıktı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı, son dönemde çeşitli ülkelerle diyalogun tekrar başlamasıyla ihracat hedeflerinin daha da yukarıya taşınacağını ifade etti. Türk savunma sanayii, potansiyel pazarlardaki ihtiyaçlar doğrultusunda ihracat performansını 4 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.


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