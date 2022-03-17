Ekonomi İngiltereden Türkiyeye rekor altyapı finansmanı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İngiltere'den Türkiye'ye rekor altyapı finansmanı

İngiltere, Ankara-İzmir Limanı arasında yapılacak 503 kilometrelik hızlı tren projesi için 2,3 milyar dolarlık finansman sağlanacağını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İngiltereden Türkiyeye rekor altyapı finansmanı
Credit Suisse

İngiltere şimdiye kadar yapılan en büyük altyapı finansmanını Türkiye'ye sağlayacak.

Finansman Ankara ve İzmir Limanı arasında yapılacak elektrikli tren yolu yapımında kullanılacak.

Finansman projesini Credit Suisse ve Standart Chartered Bank yönetecek.

Bloomberg'te yer alan habere göre; Geçtiğimiz yıl COP26 konferansına ev sahipliği yapan İngiltere’nin Ticaret Bakanı bu anlaşmanın Türkiye’nin ulaştırma sektöründe karbon emisyonunu düşürerek ülkenin yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını belirtti.

Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye, İngiltere için kritik bir ticaret ortağı. Bu yönden bakıldığında İngiltere’nin en büyük dış altyapı finansman anlaşmasının güçlü bir devamlılığa sahip olması gayet normal” ifadelerini kullandı.

Bakan, UK Export Finance’in (UKEF) 503 kilometrelik yüksek hızlı tren yolu yapımı için 2,3 milyar dolarlık finansman sunacağını söyledi.

Projede ray sinyalizasyon ve elektrik sistemlerinin yapımını içeren anlaşmanın İngiliz şirketlere verilmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati anlaşmanın yeşil finansman yapısına sahip olacağını açıkladı. Bakan Nebati, “İngiltere ile uzun süredir devam eden güçlü işbirliğinden çok memnunuz ve bu birlikteliği ileride daha da güçlendirmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Dolar yeni güne nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar yeni güne nasıl başladı?

TPAO'nun iki ildeki petrol arama ruhsat sahası genişletildi
EKONOMİ
TPAO'nun iki ildeki petrol arama ruhsat sahası genişletildi
Rusya altınlarını burada saklıyor

Rusya altınlarını burada saklıyor

Putin'in savaş giderlerinin kaynağı böyle görüntülendi.​
Çanakkale Köprüsünde gece

Çanakkale Köprüsü'nde gece

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete sunulacak.
Savaş sonrası Antalyadaki konutlara hücum ettiler

Biden Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik desteği sağlayacaklarını açıkladı.

​Sirenler çalınca her şey daha ürkütücü oluyor.

​Mıknatıslı oyuncak yutan 2,5 yaşındaki Cemre ölümden döndü.

​Areda Survey 'Rusya-Ukrayna savaşını' sordu.

​Soruyu sormasının ardından öldüresiye dayak yedi.

​İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'Pandemi Kahramanları Anıtı'.

​Yurt genelinde kar esareti devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.