Ekonomi İngilterenin ticaret müzakeresi başlıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiltere’nin ticaret müzakeresi başlıyor

Brexit sürecinin sona ermesiyle Avrupa Birliği'nden ayrılacak İngiltere'nin ticari müzakereleri başlıyor. Birlik ile anlaşma yapan 70 ülkeyle ticaret yapan İngiltere'nin 11 aylık çalışması sonunda tüm ülkelerle yeniden ticari bağ kurması planlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılırken bir yandan birlik üyesi ülkelerle bir yandan da alternatif pazarlarla oldukça çetin geçmesi beklenen serbest ticaret müzakerelerine hazırlanıyor. İngiltere ile AB arasında önümüzdeki 11 ay boyunca son derece zorlu bir müzakere sürecinin yaşanması öngörülüyor.

1 TRİLYON STERLİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE AKTI

Geçiş sürecince İngiltere ortak pazarda kalmaya devam ederken, mal ve hizmetlerin ticaretinde mevcut statüko devam edecek. İngiltere 31 Ocak sonrasında karar alma mekanizmalarından tamamen çıkmış olacak. İngiltere için serbest ticaret müzakerelerini zorlaştırabilecek bir diğer konu ise esasen bu müzakerelerin 27 ülke ile yapılacak olması. İngiliz basınına göre bankaların ve varlık yöneticilerinin referandumdan bu yana yaklaşık 1 trilyon sterlin değerindeki varlığı AB ülkelerine aktardığı tahmin ediliyor.

AB ARACILIĞIYLA 70 ÜLKEYLE TİCARET

  • Avrupa Birliği bu zamana kadar 40 serbest ticaret anlaşması yaptı. İngiltere AB üyesi olarak bu anlaşmalar yoluyla Kanada dahil olmak üzere yaklaşık 70 ülkeyle ticaret yapıyordu. Bu zamana kadar İngiltere AB ile serbest ticaret anlaşması olan ülkelerle AB ile olan anlaşmanın aynısını imzalamak için görüştü. Geçiş sürecinin sonunda taraflarla mutabık kalınması durumunda İngiltere bu ülkelerde daha mevcut şartlarla ticaretini yapabilecek. İngiltere, bu zamana kadar AB’den çıkış ile birlikte karşılıklı ticaretin mevcut şartlarla devamı için 20 “devamlılık” anlaşması imzaladı. Bu anlaşmalar Kosova, Ürdün, Tunus, Gürcistan, Güney Kore, Norveç, İzlanda, İsrail, İsviçre ve Şili gibi toplam 50 ülkeyi kapsıyor. İngiltere’nin AB’ye ihracatı, toplam ihracat içerisinde yüzde 44'lük bir paya sahip. Ülke, 616 milyar sterlinlik ihracatının 274 milyar sterlinlik kısmını AB ülkelerine gerçekleştirdi.

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