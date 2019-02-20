Ekonomi İnovasyon hubı haline geldik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İnovasyon ‘hub’ı haline geldik

Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı (WBAF) Baybars Altuntaş, kanunların hızla devreye girmesinin ülkeyi inovasyon hub’ı haline getirdiğini söyledi. Altuntaş, “Startuplar için en iyi vergisel teşvikler bizde. Kitlesel fonlama yönetmeliği de yolda. Bunlar 250 milyar dolarlık pazarda Türkiye’yi oldukça cazip kılıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Baybars Altuntaş
Baybars Altuntaş

Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı (WBAF) Baybars Altuntaş, Türkiye’de devreye giren melek yatırım kanununun erken aşama yatırım ekosisteminde Türkiye’yi çok önemli bir noktaya getirdiğini belirterek, “Türkiye, inovasyon ‘hub’ı haline geldi” dedi. Dünya Melek Yatırım Forumu’nda (WBAF) değerlendirmelerde bulunan Altuntaş, geçen yıl Avrupa’da 340 bin melek yatırımcının toplam 9,6 milyar avroluk yatırım yaptığını, bu rakamın Amerika’da 320 bin melek yatırımcıyla 26 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Melek yatırımda Avrupa 5’incisiyiz

  • Altuntaş, Türkiye’nin geçen yıl 512 milyon avroluk yatırımla Avrupa melek yatırım pazarında 5. sıraya yükseldiğini belirterek, “İngiltere’den sonra Türkiye’de devreye giren hem melek yatırım kanunu hem de kitlesel fonlama yönetmeliğinin de yolda olması, erken aşama yatırım ekosisteminde Türkiye’yi çok önemli bir noktaya getirdi. Forum kapsamında küresel fon bulma sahnesinde, 22 ülkeden 53 girişimin yatırımcılara sunum gerçekleştireceğiz. Dünyada melek yatırımcı pazarında, Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa pazarının toplamının şu anda 50 milyar dolarlık bir hacime sahip. Melek yatırım pazarı, 5-6 yıl sonra dünyada 250 milyar dolarlık küresel hacime sahip olacak. Bu da ülke ekonomileri açısında çok önemli bir gündem maddesini teşkil ediyor” dedi.

Vergisel teşvik var

Altuntaş, en iyi teknoparklar, startupları destekleyen en iyi vergisel teşviklerin de Türkiye’de olduğunu söyledi. Altuntaş, melek yatırımcıların girişimleri, sermaye piyasaları ile tanıştıracak bilgi birikimi ve ağa sahip olduğunu belirterek, yenilikçi finansal planlar hazırlanması halinde, çok kısa zamanda daha fazla iş imkanı sağlanabileceğinin söyledi. Altuntaş, forumda varlık yönetimi şirketleri, melek yatırımcılar, startuplar ve KOBİ’ler gibi paydaşlarla iş birliği yaparak ekonomiye daha fazla değer katmaya odaklanacaklarını ifade etti.

  • İşbirliği imkanı oluştu
  • Forumda birbirleriyle iş yapmak için iş dünyasının önde gelen yüzlerce liderinin bir araya geldiğini belirten Altuntaş, “WBAF küresel bir organizasyon olarak, sermaye piyasalarının kilit oyuncularını, melek yatırımcılar topluluğunun işletmelerinde başarılı bir büyümeye ulaşmanın önündeki zorluklar ve fırsatları tartışmak ve erken aşamadaki piyasa ekosisteminin melek yatırımcılar ile bağlantı kurabilmesini araştırmak üzere bir araya getiriyor. Küresel ekonomik krizlerin ardından herhangi bir finansmana ulaşmak kolay olmaktan çok uzaktır. WBAF, küresel gündeminin bir parçası olarak, girişimciler ve KOBİ’ler için yenilikçi finansal araçlar geliştirmeye odaklanmaktadır” şeklinde konuştu.

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