İnşaatçının gözü yurt içi talepte

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin, sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı ‘Aralık 2019 Sektör Raporu’ yayımlandı. Raporda sektörün 2020 yılında büyüyeceğine dikkat çekildi. Büyümenin temel belirleyicisi olarak yurtiçi talep gösterildi. Rapora göre 2020 yılında özel tüketim harcamaları ile özel yatırım harcamalarında da büyüme beklentisi bulunuyor.
Raporda, “Ancak hane halkları ile özel sektörün mevcut borçluluk seviyeleri itibarıyla büyümelerin hedeflerin altında kalması söz konusu. Bu nedenle Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3,5-4,0 arasında bir büyüme göstermesi bekleniyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ve Türk Lirası’nın göreceli olarak istikrarlı kalmasının da iktisadi faaliyetleri destekleyeceği öngörülüyor” denildi.
Konut dışı bina talebi artacak
- Raporda 2020 yılında konut ve konut dışı bina talebinin 2019 yılının üzerinde gerçekleşeceği, ilk el konut satışlarının 2020 yılında 525 bin seviyesine kadar yükselebileceğine de yer verildi. Raporda şu ayrıntılara da yer verildi: “İhracat malzemeleri sanayi ihracatı ise 2020 yılında daha iyi küresel koşullara sahip olacak. Ancak jeopolitik gerginlikler ihracatı zorlaştıran unsur olarak acak. 2020 yılında inşaat malzemeleri ihracatı temkinli bir yaklaşımla 23 milyar dolara ulaşacak.
- İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri 2019 yılı temmuz ayında ilk kez aylık bazda artış gösterdikten sonra ağustos-ekim döneminde de yükseldi, kasım ayında geriledi. Aralık ayında ise yeni alınan işler seviyesi bir önceki aya göre 4,1 puan birden arttı. Satışlardaki hızlanma yeni iş siparişlerini de olumlu etkilemeye başladı.”