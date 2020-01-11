Ekonomi İnşaatçının gözü yurt içi talepte
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İnşaatçının gözü yurt içi talepte

İnşaat malzemesi sanayicileri, bu yıl sektörün yüzde 1-2 oranında büyümesini bekliyor. Büyümenin temel belirleyicisi olarak yurt içi talep görülürken, ihracatın da 23 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin, sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı ‘Aralık 2019 Sektör Raporu’ yayımlandı. Raporda sektörün 2020 yılında büyüyeceğine dikkat çekildi. Büyümenin temel belirleyicisi olarak yurtiçi talep gösterildi. Rapora göre 2020 yılında özel tüketim harcamaları ile özel yatırım harcamalarında da büyüme beklentisi bulunuyor.

Raporda, “Ancak hane halkları ile özel sektörün mevcut borçluluk seviyeleri itibarıyla büyümelerin hedeflerin altında kalması söz konusu. Bu nedenle Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3,5-4,0 arasında bir büyüme göstermesi bekleniyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ve Türk Lirası’nın göreceli olarak istikrarlı kalmasının da iktisadi faaliyetleri destekleyeceği öngörülüyor” denildi.

Konut dışı bina talebi artacak

  • Raporda 2020 yılında konut ve konut dışı bina talebinin 2019 yılının üzerinde gerçekleşeceği, ilk el konut satışlarının 2020 yılında 525 bin seviyesine kadar yükselebileceğine de yer verildi. Raporda şu ayrıntılara da yer verildi: “İhracat malzemeleri sanayi ihracatı ise 2020 yılında daha iyi küresel koşullara sahip olacak. Ancak jeopolitik gerginlikler ihracatı zorlaştıran unsur olarak acak. 2020 yılında inşaat malzemeleri ihracatı temkinli bir yaklaşımla 23 milyar dolara ulaşacak.
  • İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri 2019 yılı temmuz ayında ilk kez aylık bazda artış gösterdikten sonra ağustos-ekim döneminde de yükseldi, kasım ayında geriledi. Aralık ayında ise yeni alınan işler seviyesi bir önceki aya göre 4,1 puan birden arttı. Satışlardaki hızlanma yeni iş siparişlerini de olumlu etkilemeye başladı.”

2,5 yılın dibinde
EKONOMİ
2,5 yılın dibinde
İnsanlık kapıları kapatıldı

'İnsanlık kapıları' kapatıldı

​Suriye'de insani yardımların alındığı kapıların sayısı ikiye düşürüldü.
Bu kez niye geldin

Bu kez niye geldin

Washington'un hamlesi pek çok soru işaretine neden oldu.
Umman Sultanı hayatını kaybetti

Umman Sultanı hayatını kaybetti

3 gün içinde ailesi tarafından tahta geçecek isim belirlenecek.
Ateşkes için geliyor

Ateşkes için geliyor

​Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'yi pazartesi günü ağırlayacak.
İran, Rus füzesiyle vurdu iddiası

İran, Rus füzesiyle vurdu iddiası

​Tahran uçağın düşüş nedenini bugün açıklayacak.
150 bin saatlik mesai

150 bin saatlik mesai

​TOGG, yerli otomobilin tasarım sürecini mini belgeselle anlattı.

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.

TÜBİTAK'tan Kanal İstanbul açıklaması

TÜBİTAK'tan Kanal İstanbul açıklaması

'Siyasi çarpıtmalar yapılıyor, iddialar doğru değil.'
'AKINCI 2020 de<br>semalarımızda'

'AKINCI 2020 de
semalarımızda'

​Bayraktar, ilk test görüntülerini Twitter'da paylaştı.
11 yaşındaki çocuk<br>kendi okulunu taradı

11 yaşındaki çocuk
kendi okulunu taradı

Küçük çocuk, üç kişinin ölümüne neden oldu.
Kilyos'ta <br>arama durdu

Kilyos'ta
arama durdu

Üç balıkçıyı arama çalışmaları yarın sabah devam edecek.
İdlib'de ateşkes

İdlib'de ateşkes

​MSB duyurdu: 12 Ocak'tan itibaren geçerli ateşkes uygulaması başlayacak.
'İran düşürmüş olabilir'

'İran düşürmüş olabilir'

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna uçağıyla ilgili açıklama yaptı.
Hain saldırı

Hain saldırı

​Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi: 15 kişi öldü.
ABD'den İran açıklaması

ABD'den İran açıklaması

​ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yürürlüğe giren yaptırımların olduğunu söyledi.
İnternetten alışverişte stok oyunu: Parayı işletip iade ediyorlar
Ekonomi

İnternetten alışverişte stok oyunu: Parayı işletip iade ediyorlar

Online kanallar üzerinden yapılan alışverişlerde şimdide stok yok yalanı üzerinden mağduriyet yaşanıyor. Ellerinde olmayan ürünler için ilan çıktığı iddia edilen kimi tedarikçilerin vatandaştan aldıkları paraları yasaların uygun gördüğü 30 günlük teslimat sürecine kadar işlettiği, süre sonunda ise stokta ürün yok denilerek iade ettiği öne sürülüyor. Mesafeli satış yönetmeliğinin değiştirilmesi gündemde iken hukukçular ise satılan ürünlerin stok adedinin mutlaka yazılması ve istenildiğinde belgelendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu tarz bir mağduriyet yaşamış olan vatandaşların tazminat davası açabileceğine vurgu yapıyor.
Yargıtay’dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren mesai kararı
Ekonomi

Yargıtay’dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren mesai kararı

İşçilerle işverenler arasında sürekli tartışma konusu olan fazla mesaiyle alakalı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz günlerde emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; fazla mesai yaptığını iddia eden işçinin bu iddiasını ispatla yükümlü olduğuna, işçinin imzasını taşıyan bordronun, sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğinde olduğuna hükmetti.
Fındık fiyatı 20 lirayı gördü
Ekonomi

Fındık fiyatı 20 lirayı gördü

Dünya’nın en kaliteli fındığı olarak bilinen ‘Giresun Kalite’ olarak adlandırılan tombul fındık 2020 yılında fiyat rekoru kırarak 20 liraya yükseldi. Yetkililer fındıktaki fiyat yükselişinde hükümetin TMO aracılığı ile piyasadan bir miktar alım yapmasının büyük etkisi olduğunu vurguluyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.