İnşaatlar hızla yükseliyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Sur Yapı’nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar lira yatırımla hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projesini ziyaret etti.

Projede 23 kule vinç ve bin 500’ün üzerinde işçi ilk etapta yer alan 93 blokdan oluşan 6 bin 417 dairenin tamamlanması için 24 saat aralıksız çalışıyor. Türel, “Bugün projede devam eden hummalı çalışmaları yerinde gördük. İnşaatlarımız hızla yükseliyor. İlk etabın kaba inşaatının yüzde 50’lik kısmı tamamlandı. Bazı binalarda dış cepheler yapılmaya başlandı, duvarlar örüldü, mantolama bitti. Şu anda bütün planlarımız aynen devam ediyor. İlk teslimler 2019’da yapılacak” dedi. Türel, Sur Yapı’nın 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda Antalya’ya yeni bir şehir kurduğuna da dikkat çekti.

Hem kaliteli hem çevreci

Hak sahibi ve yüklenici firma bloklarının birbirinden farklı olmadığına da dikkat çekildi. Sur Yapı yetkilileri, “Çünkü hak sahiplerinin de burada en kaliteli malzemeyle en kaliteli inşaattaki dairelerine kavuşmasını öncelikledik. Burada çevreci proje olması hususunda da büyük hassasiyetler gösterdik. Hak sahiplerinin bahçesindeki ağaçların hepsini tek tek sökerek bir yerde toplayıp o hak sahiplerinin isimlerini o ağaçların üstüne yazdık. Geri dönüşüm olarak; 165 bin 254 ton agrega ürettik. Bunların hepsini buradan çıkan malzemeyle ürettik. Sosyal hizmet için 223 ton ahşap odunu buradaki yıkımdan üretildi. 1324 ton hurda demiri de MKE’ye değerlendirmeleri için teslim ettik” bilgisini paylaştı.