İnşaatta Özbek daveti

Yüksek enflasyonun oluşturduğu maliyet artışından daralan inşaat sektörüne Özbekistan’ın yeni fırsatlar sunacağı belirtiliyor. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı (İMKON) Tahir Tellioğlu, başkanlığında bir heyet geçtiğimiz günlerde Özbekistan’a gitti. Temasları Yeni Şafak’a değerlendiren Tellioğlu, nisan ayında Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamhadjaev ile Özbekistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Mubin Mirzaev başkanlığında 12 il vali ve belediye başkanlarının İMKON’u ziyaret ederek üyelerini Özbekistan’da yatırıma davet ettiklerini söyledi.

GELECEK VAAD EDİYOR

İş gezisinin de bu davet üzerine yaptıklarını anlatan Tellioğlu, çeşitli temaslarda bulunduklarını kaydetti. Özbekistan inşaat sektörünün Türk müteahhitlerine gelecek vaat ettiğine dikkat çeken Tellioğlu, şunları söyledi: “35 milyon yakın nüfusuyla, Türkiye’den çok daha genç nüfusa sahip olan bir ülke. Başkent Taşkent 3,5 milyona yakın nüfusuyla 700 bin yapı konutunu barındıran, bu konut stokunun en az yüzde 50’sinin 70 yıllık bina ömrünü tamamladığı, kentsel dönüşüm gerektiren yapılar olduğunu gözlemledik. Genç nüfus artışıyla yeni ihtiyaçlarla birlikte gelecek 10 yılda özellikle Taşkent’te 500 bine yakın konut ve yaşam alanına ihtiyaç olacak.”

11 ilçedeki site şehirlerin biri İMKON’da

Görüşmelerde Özbekistan’ın yeniden inşasının planlandığını anlatan İMKON Başkanı Tellioğlu, Taşkent’in 11 ilçesinde ayrı ayrı her biri 100 dönümden az olmamak üzere konut, rezidans, işyeri, okul, hastahane gibi bütün yaşama ihtiyaçlarının karşılanacağı site şehirlerin yapılacağını söyledi. Tellioğlu, “Bir tanesinin de bizim üyelerimiz tarafından yapılması teklifini aldık. Kendileri ile bürokratik ve gümrük sorunları gibi bir kısım konuları sıcak ve samimi davet ortamında ele aldık. Büyük yeni inşaat hamleleriyle oluşacak inşaat sanayisi, diğer istihdam alanları ve 250 alt sektörü harekete geçirmesi, Özbekistan ekonomisi ve sanayisini de şaha kaldıracağına inanıyorum” dedi.