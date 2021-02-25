Ekonomi İnsansız helikopterimiz T629 ilk kez görücüye çıktı
SAVUNMA SANAYİ

İnsansız helikopterimiz T629 ilk kez görücüye çıktı

TUSAŞ'ın tasarladığı insansız ve elektrikli taarruz helikopteri görüntülendi. Helikopterin yakın zamanda tanıtılması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
İnsansız ve elektrikli taarruz helikopteri T629
İnsansız ve elektrikli taarruz helikopteri T629

Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve yenilenmesi gibi alanlarda hizmet veren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) yeni bir girişime imza attı. TUSAŞ'ın tasarlayıp ürettiği insansız ve elektrikli taarruz helikopteri T629'un prototipinin fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı.

  • Yakın zamanda tanıtılması beklenen bu yeni hava platformunun, görücüye çıkmadan belirgin özellikleri olduğu fark ediliyor.

Askerin elindeki en güçlü yerli silah: T129 ATAK Helikopteri
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Askerin elindeki en güçlü yerli silah: T129 ATAK Helikopteri
Türkiye son yıllarda savunmada atağa kalktı. Yerli araç ve silahlar peş peşe görücüye çıkarken, sahada da dengeler tümden değişti. Dışa bağımlılık azaldı, ihracat kapıları aralandı. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu T129 Atak Helikopteri.. Kısa süre içerisinde askerin elindeki en güçlü yerli silaha dönüşen helikopteri gelin birlikte inceleyelim...


Pilot kabininde batarya

Havacılık alanında ilkleri getirecek çok sayıda özelliği fotoğraflarda görmek mümkün. Servis edilen fotoğraflarda, T629'un otonom özelliklere sahip bir helikopter olduğu görülüyor. Helikopterin elektrik ile çalışacak olması ise en yenilikçi ve heyecan verici özelliği olarak değerlendirilirken, helikopterin gövdesinin çeşitli bölgelerinde yer alan kameralar taarruz otonom olduğunu gösteriyor.

Ankara Emniyeti ilk ATAK helikopterini teslim aldı
EKONOMİ
Ankara Emniyeti ilk ATAK helikopterini teslim aldı
  • Ayrıca pilot kokpiti yerine elektrikli motoru besleyecek akülerin yer alacağı düşünülüyor.

Ankara Emniyeti ilk ATAK helikopterini teslim aldı
OYNAT 01:37
Ankara Emniyeti ilk ATAK helikopterini teslim aldı
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü ilk T129 ATAK Faz-2 helikopterini bugün düzenlenen törenle teslim aldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) için üretilecek 6 adet T129 ATAK helikopterinin ilki bugün teslim edildi. Atak 2, birçok özelliğiyle Atak Faz1'den ayrışıyor.
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