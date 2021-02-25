İnsansız helikopterimiz T629 ilk kez görücüye çıktı

Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve yenilenmesi gibi alanlarda hizmet veren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) yeni bir girişime imza attı. TUSAŞ'ın tasarlayıp ürettiği insansız ve elektrikli taarruz helikopteri T629'un prototipinin fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı.
- Yakın zamanda tanıtılması beklenen bu yeni hava platformunun, görücüye çıkmadan belirgin özellikleri olduğu fark ediliyor.
Pilot kabininde batarya
Havacılık alanında ilkleri getirecek çok sayıda özelliği fotoğraflarda görmek mümkün. Servis edilen fotoğraflarda, T629'un otonom özelliklere sahip bir helikopter olduğu görülüyor. Helikopterin elektrik ile çalışacak olması ise en yenilikçi ve heyecan verici özelliği olarak değerlendirilirken, helikopterin gövdesinin çeşitli bölgelerinde yer alan kameralar taarruz otonom olduğunu gösteriyor.
- Ayrıca pilot kokpiti yerine elektrikli motoru besleyecek akülerin yer alacağı düşünülüyor.