Ekonomi İnternetten araç satışı 1,6 milyon
OTOMOTİV

İnternetten araç satışı 1,6 milyon

Bu yılın ilk 11 ayında online pazar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 büyüyerek toplam 1 milyon 595 bin 64 adet seviyesinde gerçekleşti. İnternetten satışlarda en durgun ay haziran olurken, en fazla satış mart ayında kaydedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) verilerine göre, bu yılın 11 aylık döneminde sıfır binek ve hafif ticari araç pazarındaki satışlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 28 geriledi. İkinci el online pazarına bakıldığında ise kasım ayında 164 bin 219 adet satış gerçekleşti. Satışlar geçen senenin kasım ayına göre yüzde 36, önceki aya kıyasla da yüzde 1 artış gösterdi.

KASIMDA İLANLAR %2 ORANINDA ARTTI

  • Ekim ayına göre kasım ayında ilana çıkan araç adedi yüzde 2 artarken, ilanı çıkan ve satılan araç oranında bir değişim gerçekleşmedi. Kasım ayında ikinci el online pazarında araç bulunurluğunda çok fazla bir değişiklik olmamakla birlikte, fiyat trendinde segmentten bağımsız olarak ortalamada yüzde 2’lik bir artış gözlemlendi. İlandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde kasım ayında Türkiye ikinci el online pazarında ilana çıkan araçların yüzde 94’ü satıldı.

EN ÇOK FİYAT ARTIŞI C-SEDAN SEGMENTİNDE

2019’un 11 aylık dönemde ise online pazar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 büyüyerek toplam 1 milyon 595 bin 64 adet seviyesinde gerçekleşti. Buna göre ikinci el araç satışlarının en durgun ay haziran olurken, en fazla satış mart ayında kaydedildi. 2019 yılı ilk 11 ayda yüzde 18,5 ile en çok fiyat artışı gerçekleşen segment C-Sedan olurken, en düşük fiyat artışı yüzde 5,8’le E segmentinde görüldü.

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