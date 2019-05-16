Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi İnternetten gıda satışları yüzde 112 arttı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İnternetten gıda satışları yüzde 112 arttı

e-Ticaretin toplam perakende pazarından aldığı pay hızla artıyor. 2019 yılına hızlı başlayan e-ticaret sektöründe geçen yıla göre en büyük artış, yüzde 112 ile gıda ürünleri grubunda yaşandı.

Haber Merkezi IHA
Online dükkanların e-ticaret satışlarından elde ettikleri gelir ise yüzde 64 arttı.
Online dükkanların e-ticaret satışlarından elde ettikleri gelir ise yüzde 64 arttı.

Gıda fiyatlarındaki dalgalanma, tüketicilerin hızla bilinçlenmesi, uygun fiyat arayışı, teslimat yarışına giren e-ticaret sitelerinin aynı gün teslimat seçenekleri ve yöresel ürünlere kolay erişim internetten gıda satışlarını artırdı.

Türkiye’nin lider e-ticaret altyapı sağlayıcılarından IdeaSoft, alt yapısını kullanan sanal mağazaların 1 milyona yakın siparişini inceledi. Geçen yıla göre yüzde 112 artan online gıda satışları 2019’un ilk 3 ayında en hızlı büyüyen ürün kategorisi oldu.

Aynı dönemde online dükkanların e-ticaret satışlarından elde ettikleri gelir ise yüzde 64 arttı. İnternetten gıda alışverişlerini en çok erkekler tercih ederken, sağlıklı beslenmek için organik ve yöresel ürünleri tercih eden tüketiciler, özellikle e-ticaret mağazalarına yöneliyor.

  • Şehirli nüfusun yöresel ve organik ürünlere talebi hızla artıyor.

IdeasSoft’un incelemesine göre, yılın ilk çeyreğinde internetten gıda kategorisinde en çok; yöresel ürünler, organik gıdalar, ramazan paketleri, kurutulmuş gıdalar, reçel ve konserve satışı gerçekleştirildi.

Sağlıklı beslenmek için organik ve yöresel ürünleri tercih eden tüketicilerin e-ticaret sitelerine yönelmesindeki en büyük nedenin ise fiyat karşılaştırma imkanı olduğu görüldü. Gıda kategorisindeki siparişler özellikle büyük illerden gelirken, Güneydoğu, Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri en fazla gıda satışı yapan bölgeler oldu.

Adana karpuzunda hasat sevinci
EKONOMİ
Adana karpuzunda hasat sevinci

Her yıl 15 milyondan fazla insan online mobilya alışverişi yapıyor
EKONOMİ
Her yıl 15 milyondan fazla insan online mobilya alışverişi yapıyor

Bayram tatili için Ege'deki doluluk oranları yüzde 90'ı buldu
EKONOMİ
Bayram tatili için Ege'deki doluluk oranları yüzde 90'ı buldu
Avukatıyla görüşebilecek

Avukatıyla görüşebilecek

​Adalet Bakanı, Öcalan'la ilgili yasağın kaldırıldığını duyurdu.
Ateş sınır görevine hazır

Ateş sınır görevine hazır

20 adet ​zırhlı mobil güvenlik aracı göreve başlıyor.
Yaş çayalım fiyatı açıklandı

Yaş çay
alım fiyatı açıklandı

​2019 yılı için 13 kuruş destekleme yapılacak.
Bilirkişi raporunda<br>cinayet detayları

Bilirkişi raporunda
cinayet detayları

​Şule Çet'in ölümüyle ilgili rapor ortaya çıktı.
Şaka gibi borç

Şaka gibi borç

​15 gün arayla iki defa elektriklerini kestiler.
Böyle bir ismi<br>DSP desteklemez

Böyle bir ismi
DSP desteklemez

DSP Lideri, CHP adayının FETÖ ve Kandil desteğine vurgu yaptı.
Kontrolü<br>bizde olacak

Kontrolü
bizde olacak

Bakan Çavuşoğlu, S-400'le ilgili soruları yanıtladı.

'Gabar Dağı sorumlusu' çıktı

'Gabar Dağı sorumlusu' çıktı

Öldürülen teröristlerin kimlikleri tespit edildi.
Günde 5 bin<br>litre satılıyor

Günde 5 bin
litre satılıyor

​Ramazan ayının vazgeçilmezi damla damla akıtılarak üretiliyor.
Bir mahalle çöküyor

Bir mahalle çöküyor

​Ordu Valisi heyelanın bilançosunu açıkladı.
'Kademeli olarak<br>düşüş bekliyoruz'

'Kademeli olarak
düşüş bekliyoruz'

​Moody's direktöründen enflasyon açıklaması.
'Birileri ipotek koymak istedi'

'Birileri ipotek koymak istedi'

Soylu'dan dikkat çeken İstanbul seçimi açıklaması.
Şampiyonluk maçı<br>Cüneyt Çakır'ın

Şampiyonluk maçı
Cüneyt Çakır'ın

Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu.
İzin çıktı

İzin çıktı

Bayram öncesi otobüs firmalarına ek sefer izni verildi.
Öz'ü aklayan<br>isme hapis

Öz'ü aklayan
isme hapis

​Eski Yargıtay üyesi Halit Kıvrıl'a FETÖ'den hapis cezası.
Berekete <br>ortak oluyorlar

Berekete
ortak oluyorlar

​Mirasımız Derneği, bu Ramazan da binlerce Müslümanın yüzünü güldürüyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.