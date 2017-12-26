İnternetten uçak bileti alışı uçtu

İnterneti yoğun bir şekilde kullanan Türkiye’de online uçak bileti alışları geçen yıla oranla yüzde 27 arttı. Bu yıl en fazla yurt dışı ziyareti Kiev’e gerçekleşirken, yurt içinde en fazla ziyaret İzmir’e gerçekleşti. Online dünya, her geçen gün daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Yediden yetmişe birçok insanın hizmet almak için kullandığı bu teknoloji, sık seyahat eden yolcuların da imdadına yetişiyor. ucakbileti.com’un Operasyon Şefi İbrahim Bakış yaptıkları araştırma sonucunda, 2017 yılında milyonlarca insan uçak bileti için hava yolu şirketlerinin ofislerini ziyaret yerine resmi web sitelerini ziyaret ederek online alışverişi tercih ettiğini belirtirken, 2017’de havayolu işlemlerinde kartlı ödemelerde geçen seneye göre yüzde 27’lik büyüme gerçekleştiğini açıkladı. Bu durumun, uçak bileti satışlarını, büyüyen sektörler arasında ilk sıraya yükselttiği kaydedildi.

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İZMİR İLK SIRADA

2017 yılındaki araştırmalar sonucunda yurt içinde en çok ziyaret edilen şehir sıralamasında İzmir ilk sırada yer alırken, hemen arkasında İstanbul yer aldı. Listede Ankara üçüncü, Antalya dördüncü ve Trabzon beşinci sırada yer aldı. İnternnet yapılan bilet satın alışlarıyla yurt dışında en çok seyahat edilen şehirler arasında 2017 verilerine göre yolcular yurt dışı tercihlerini en çok Kiev’den yana yaptı. Bakü ikinci sırada yer alırken, Amsterdam üçüncü, Dubai dördüncü, Paris beşinci ve Berlin altıncı sırada yer aldı. Ukrayna’nın bir diğer şehri Odessa ise yedinci sırada listede kendine yer buldu.

ENÇOK TERCİH THY

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Türkiye’de hizmet veren ve her geçen yıl büyüyen Türk Hava Yolları, internetten uçak seyahatlerinde 2017’nin en çok tercih edilen şirketleri arasında ilk sırayı almayı başardı. Ayrıca yolcular, bu yıl en çok salı günü seyahati tercih ederken, bilet fiyatlarının salı günü çok daha ekonomik olduğu araştırmalar arasında yer aldı. Bir diğer sonuç ise, yolcuların bilet satın almak için cuma gününü tercih etmesi oldu.