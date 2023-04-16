İpek’in şirketleri kamu malı

FETÖ'cü ve firari Akın İpek'e uluslararası mahkemelerden sonra bir şok da Yargıtay'dan geldi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza İpek Holding'in de aralarında bulunduğu şirketlerin müsaderesine karar verdi, 8 yıllık dava süreci de sona erdi.

Borsa'da işlem görmeye devam

Koza Altın’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında da Koza İpek Holding davasında Yargıtay’ın nihai kararını verdiği bildirildi. Koza İpek Holding ve aynı grupta yer alan şirketler, borsadaki yatırımcıların hakları korunmak kaydıyla Hazine'ye geçti. Halka açık olan şirketlerin hisseleri, Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edecek. Ayrıca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, şirketlerde hissedar olan ‘İpek’ soyadlı bazı sanıklar hakkında verilen silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütüne yardım etme, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet gibi suçlardan aldıkları mahkumiyet kararını onadı.

Uluslararası mahkemeler Türkiye'yi haklı buldu

FETÖ firarisi Akın İpek, Londra'daki Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nde (ICSID) açtığı 6 milyar dolarlık davayı da kaybetmişti. Uluslararası mahkeme, oy birliğiyle Türkiye lehine karar vermişti. Başka bir davada İngiltere Yüksek Mahkemesi de TMSF'nin kayyımlığının hukuka uygun olduğunu kabul ederek Akın İpek'in temyiz başvurusunu reddetmişti.



