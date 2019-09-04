İpekyol, Machka ve Twist'ten Sonbahar-Kış Koleksiyonu

Eşsiz silüetleri feminen tasarımlarıyla buluşturan IPEKYOL Pre-Fall 2019 Koleksiyonu, doğanın kusursuzluğuna gönderme yapan renk kartelasını, geometrik ve keskin hatlara sahip desenlerle buluşturuyor. Geçiş mevsiminin meltemlerine eşlik edecek trençkot ve ceketlerse koleksiyonun en güçlü parçaları arasında yerini alıyor…

Farklı dokuların bir araya gelerek yepyeni bir yüz oluşturduğu koleksiyonda, dantel ve pili detaylar, gömlek ve trikolarda kusursuzca bütünleşiyor. Denim ve pantolonlar ile etkisini sürdüren uçuş uçuş bluzlar, kat kat pili detaylı ceketlerle ikonik bir duruş sergiliyor.

İpekyol

Mevsimin toprak tonlarına gönderme yapan elbiseler, romantik bir forma bürünerek floral desen, volan ve parlak dokularla zenginleşiyor. Hareket halindeyken tüm göz alıcılığıyla ilgi çeken midi boy etekler, geometrik detaylarıyla ön plana çıkarken, triko ve sweatshirtler ile gündüzden geceye Ipekyol kadının en zarif halini yansıtıyor.

Takım oyunlarına gönderme yapan ceket ve pantolon takımları, modern çizgisi ve kalıplarıyla feminen tavrı kusursuzca tamamlarken, ofis şıklığını bir doz yukarı taşıyor.

Mükemmel yuvarlak formundan, modern dünyaya adapte olan aksesuarlar soyut formlarıyla dikkat çekici bir bütünlük yaratıyor. Küpe ve kolyelerde hakimiyetini sürdüren doğal tonlar, kemik ve gold parıltısını bir arada yansıtmaya hazır. Feminen duruşun öncüsü zebra ve leopar desenleri ayakkabılarda en dikkat çeken desenler arasında yer alırken, spor-şık görünümü destekleyen aksesuarlar yumuşak bir sezon geçişi sağlıyor.

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Doğanın yansıması kahverengi tonları ve yeşilin enerjisi ile, gold ışıltısı, mor tonların hakimiyeti ile klasik siyah, beyaz ve lacivert üçlemesi koleksiyonun öne çıkan renkleri arasında yerini alıyor.

Şehrin yeni iklimini yansıtan IPEKYOL Pre-Fall 2019 Koleksiyonu, doğanın tüm gücünü feminen silüetleriyle buluşturarak sizi mağazalara veya www.ipekyol.com.tr’ye keşfe davet ediyor.

İncelikli ve özel detayları, çağdaş kalıplar ve yüksek kumaş kalitesi ile buluşturan MACHKA, Sonbahar atmosferine uygun parçalarla sizi şehirde yepyeni bir keşfe davet ediyor.

İri cepli ekose maxi palto, ekose düğme detaylı ve feminen bel hattına vurgu yapan kruvaze blazer ceket, mevsim meltemleriyle harekete geçen farklı kumaş mixli piliseli midi boy etekler ile kusursuzca eşleşiyor. Fırfır, volan ve pililerle hareketlenen detaylar, zengin renk seçkisiyle buluşurken, ince detaylı elbise ve ceketler feminen olduğu kadar naif bir şıklık sunuyor.

Etek ucu piliseli kumaştan triko elbise ve dev kurdele detaylı sweatshirtler hafta sonu şıklığını garantilerken; tül ve ince işçiliğin yansıması parlak taş detaylarıyla zenginleşen, volümlü mini ve midi elbiseler keyifli akşam yemeği partilerine eşlik ediyor.

Machka

Boyundan bağlamalı fiyonk fular ve şerit dantel detaylı krep bluz, pelerin görünümlü fırfırlı gömlek ve elbiseler, kemerlerle feminen bel hattını vurgulayarak yepyeni bir silüet yaratıyor.

Duru beyaz ve ekrular, zamansız siyahlar, geçiş mevsiminin yansıması gri ve antrasitler, ışıltılı goldlar, saf pudra, nil yeşili, bal kabağı ve turuncuların hakimiyetindeki MACHKA Sonbahar-Kış 2019-20 Koleksiyonu, zengin renk kartelasının başrol oyuncuları arasında…

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İhtişamlı silüetleri, konfor ile buluşturarak şehir şıklığına gönderme yapan MACHKA Sonbahar-Kış 2019-20 Koleksiyonu ile yeni mevsimin modern yüzünü keşfetmeye davetlisiniz.

Yüksek enerjisiyle sokak modasının nabzını tutan Twist Pre-Fall 2019 koleksiyonu geçiş mevsiminin en cool görünümlerini selamlıyor! Sınır tanımayan neon desenleriyle sweatshirt ve maskülen tavırlı çizgili oversize gömlekler, mükemmel kalıbı ve yumuşak kumaşıyla fark yaratan yüksek bel Jean ve pantolonlarla birlikte yeni mevsimin stil radarına giriyor! Büzgü ve yırtmaç detaylarıyla hareketlenen gömlek elbiselere eşlik eden binici çizmeleri ise bağımsızlığını ilan ediyor!

Pastel tonların enerjisine eşlik eden ekose ise, gömlek görünümlü ceket ve elbiselere hayat veriyor. Grafik desenli midi ve floral desenli mini eteklerle kombinlenebilen triko ve sweatshirtler leopar mixli sneakerlar ile sokağa çıkmaya hazır.

Bomber ceketlerin iç astarında ve pantolon kemerlerinde kendini gösteren canlı turuncu ve yeşil neon renkler stil anlayışını yukarıya taşırken; cool bereler, taş detaylı renkli çoraplar ve farklı kumaş mixli trençkotlar mevsim geçişinde güç gösterisine hazır!

Twist

Aksesuarlarda, bel çantalarında ve kimi zaman ayakkabı topuklarında püskül detayı olarak karşımıza çıkan parlak taş kaplamaları ile beyaz renkli ve mesaj kaygılı kovboy çizmeleri Twisterlar için yüksek trend alarmı veriyor. Cool görünümleri tamamlayan taşlı bel çantaları, spor tabanlı metalik botlar dans pistine çıkmaya hazırlanıyor.

Gardırobundaki oyun alanını genişletmek ve sokağın özgür ruhuyla buluşmak için Pre-Fall 2019 koleksiyonunu keşfetmeye mağazalara veya www.twist.com.tr’ye davetlisin!