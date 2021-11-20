Irak ile yeni dönem hazırlığı ​​

Türkiye’nin sınır komşusu ve ihracattaki önemli pazarlardan biri olan Irak ile ticaret büyüklüğü her geçen gün artarken, iki ülke arasında ortaklaşa gerçekleştirilen projelere de yenileri ekleniyor. Türk müteahhit ve müşavirlik firmalarının Irak’ın altyapı, hastane, okul, kamu binaları gibi projelerinde daha fazla yer alması gerektiğini ifade eden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “Rekabet şartları içinde, pozitif ayrımcılık talebimizin olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.

Nail Olpak

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HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ

Türkiye-Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu’nda konuşan Olpak, Irak’ta Türk firmaların sahip olduğu know-how’ı uygulamalı olarak paylaşmaları önerisinde bulundu. Irak Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Abdulrezzaq Al-Zuhari Türkiye ile Irak’ın iş birliği yaparak üretim ve ihracat gibi konulara yönelmesi gerektiğini belirtti. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ise Türk müteahhitlerin, 1975’ten bu yana iş birliği içinde oldukları Irak’ta bugüne kadar 1.034 proje üstlendiklerini söyledi.

ALTYAPI PROJELERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Eren, bu ülkenin ihtiyacı olan altyapı ve üstyapı projelerinin finansmanına yönelik farklı modeller üzerinde çalışıldığını bildirdi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zirvede yaptığı konuşmada, “Ovaköy-Fişhabur ve Derecik-Mergesur hudut kapılarının en kısa sürede açılmasını; bu sayede Türk nakliyecilerinin Irak’ın her bölgesine taşımacılık yapabilmesini arzu ediyoruz” dedi. Son yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle üstlenilen yeni projelerde bir azalma yaşandığını aktaran Muş, “Irak’ta ticari anlamda umut verici yeni bir döneme girdiğimizi söylemek mümkündür” ifadesini kullandı.