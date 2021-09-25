Irak ticaretinde yoğun mesai

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hafta sonu Irak’a yapacağı ziyaret kapsamında, iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için Bağdat ve Erbil’de temaslarda bulunacak. Türk ve Iraklı iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye-Irak İş Forumu’na katılacak olan Muş, ayrıca IKBY Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile de bir görüşme gerçekleştirecek. Muş, Türk firmalarının Irak’ta yaşadığı sorunların çözümü konusunda da girişimlerde bulunacak.

TIR’LARIN GÜNEYE İNİŞİ GÜNDEMDE

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha da, Bakan Muş’un 18 Ağustos’taki Irak ziyaretine ilgili sivil toplum kuruluşları olarak eşlik ettiklerini söyledi. Taha, “Ziyarette, iş insanlarının taleplerini Irak tarafına iletme imkanı da bulmuştuk. Türk plakalı TIR’ların Irak’ın orta ve güney bölgelerine inmesi talebini ilettik. Türk iş insanlarının Irak’a götürdüğü işçilerin sıkıntılarını dile getirdik” diye konuştu.

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Mehmet Muş

İŞ FORUMU DÜZENLENECEK

Taha, şimdi de Bakan Muş’un Erbil ziyareti kapsamında Türkiye-Irak İş Forumu’nun düzenleneceğini belirterek şunları kaydetti: “Kuzey Irak’ta çok sayıda firmamızın aldığı ihaleler var. Bazı ödeme sıkıntıları da bulunuyor. Halil İbrahim Gümrük Kapısı’nda uygulanan ihracat bedelleri ile bazı düzenlemelerde esneklik talep edeceğiz. Yatırım ve ticaret konularında iş birliğimizin güçlendirilmesi için yoğun bir çalışma programı hazırladık. Bu sağlık, tarım, su ve enerji konularını kapsıyor, kendileriyle istişare edeceğiz.”

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