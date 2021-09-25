Ekonomi Irak ticaretinde yoğun mesai
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Irak ticaretinde yoğun mesai

Ticaret Bakanı Mehmet Muş iki ayda ikinci kez yapacağı Irak ziyaretinde iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için temaslarda bulunacak. Bakan Muş, Bağdat ve Erbil’de temaslarda bulunarak Türk firmalarının Irak’ta yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin görüşmeler yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irak ticaretinde yoğun mesai
Arşiv

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hafta sonu Irak’a yapacağı ziyaret kapsamında, iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için Bağdat ve Erbil’de temaslarda bulunacak. Türk ve Iraklı iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye-Irak İş Forumu’na katılacak olan Muş, ayrıca IKBY Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile de bir görüşme gerçekleştirecek. Muş, Türk firmalarının Irak’ta yaşadığı sorunların çözümü konusunda da girişimlerde bulunacak.

TIR’LARIN GÜNEYE İNİŞİ GÜNDEMDE

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha da, Bakan Muş’un 18 Ağustos’taki Irak ziyaretine ilgili sivil toplum kuruluşları olarak eşlik ettiklerini söyledi. Taha, “Ziyarette, iş insanlarının taleplerini Irak tarafına iletme imkanı da bulmuştuk. Türk plakalı TIR’ların Irak’ın orta ve güney bölgelerine inmesi talebini ilettik. Türk iş insanlarının Irak’a götürdüğü işçilerin sıkıntılarını dile getirdik” diye konuştu.

Mehmet Muş
Mehmet Muş

İŞ FORUMU DÜZENLENECEK

Taha, şimdi de Bakan Muş’un Erbil ziyareti kapsamında Türkiye-Irak İş Forumu’nun düzenleneceğini belirterek şunları kaydetti: “Kuzey Irak’ta çok sayıda firmamızın aldığı ihaleler var. Bazı ödeme sıkıntıları da bulunuyor. Halil İbrahim Gümrük Kapısı’nda uygulanan ihracat bedelleri ile bazı düzenlemelerde esneklik talep edeceğiz. Yatırım ve ticaret konularında iş birliğimizin güçlendirilmesi için yoğun bir çalışma programı hazırladık. Bu sağlık, tarım, su ve enerji konularını kapsıyor, kendileriyle istişare edeceğiz.”

Bölgesel teşvikle tekstilde 386 bin istihdam
EKONOMİ
Bölgesel teşvikle tekstilde 386 bin istihdam

Sözleşmeli üretim artacak
EKONOMİ
Sözleşmeli üretim artacak

Elmada fahiş fiyat şikayeti: Dalında 2,5 rafta 7 TL
EKONOMİ
Elmada fahiş fiyat şikayeti: Dalında 2,5 rafta 7 TL
Abone Ol Google News
Süper Ligin yeni lideri

Süper Lig'in yeni lideri

Beşiktaş'ı yenen Altay, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Siparişlerine yetişemiyor

Siparişlerine yetişemiyor

"'İstanbul'da bal olur mu' diye düşünüyorlar."
Bu Kurmay Başkanı gitmeli

Kritik projeleri yabancılara pazarlayan casusluk çetesi generalleri fişleyip hedefe koymuş.

Ankara Valiliği'nden din kültürü öğretmeni hakkında açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.