Irak’tan Türkiye’ye petrol teklifi

Irak Merkez Hükümeti; Kerkük ve ülkenin diğer sahalarında üretilen ham petrolü Adana’daki Ceyhan Deniz Terminali’ne ulaştıran Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nı (ITP) nisan sonunda petrol sevkiyatı yapacak şekilde hazır hale getirmek üzere çalışma yaptıklarını duyurdu. Irak Petrol Bakanlığı'na göre onarımların tamamlanmasının ardından Kerkük-Ceyhan Boru Hattı'ndan Türkiye'ye günde 350 bin varil petrol gönderme kapasitesi oluşacak.

Reuters’e konuşan Irak Petrol Bakan Yardımcısı Besim Muhammed, “Onarım çalışmaları devam ediyor ve depolama tesisleri de bulunan büyük bir ham petrol pompalama istasyonu tamamlandı. Boru hattının bu ay sonuna kadar faaliyetlerine başlaması ve yeniden petrol akışına hazır hale gelmesi bekleniyor" dedi. Muhammed, yürütülen çalışmaların boru hattını tam kapasiteye geri getirme operasyonlarının ilk aşaması olacağını söyledi.

2014’TEN BERİ DEVRE DIŞI

Söz konusu hat, faaliyet gösterdiği dönemde küresel arzın yüzde 0,5'ini karşılıyordu. Irak Petrol Bakanlığı'na bağlı Kuzey Petrol Şirketi'nin yetkilileri, 2014'te DEAŞ saldırıları nedeniyle petrol akışının durduğu Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın (ITP) Irak topraklarından geçen kısımlarını kontrol için geçen hafta başında ham petrol pompalanırken bazı kesimlerde sızıntı saptandığını açıkladı. Yapılan açıklamada aynı zamanda, Kerkük'ten Selahaddin ve Musul vilayetleri üzerinden Türkiye sınırına kadar uzanan hasarlı bölümleri onarmak için çalışmaların hızlandırıldığı ifade edildi.

ERDOĞAN ZİYARETİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN ADIM

ITP hattına ilişkin anlaşma 2025'te sona erecek. Faaliyetlerin yeniden başlatılması, anlaşmayı uzatma görüşmelerinin parçası olarak ele alınabilir. Bu gelişmelerin, Ankara ile Bağdat arasında yoğun diplomasi trafiği yaşanan dönemde olması dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ay Irak’ı ziyaret etmesi bekleniyor.







