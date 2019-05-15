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Ekonomi İran 140 ürüne daha ithalatı yasağı getirdi
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DÜNYA EKONOMİSİ

İran 140 ürüne daha ithalatı yasağı getirdi

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mukimi milli üretimi artırmak amacıyla 140 ürünün daha ithalatının yasaklanacağını açıklayarak "Ülkede geçen yıl bin 390 ürünün ithalatı yasaklandı, yasaklanan ürünler bu sene bin 530 olacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Ferşad Mukimi, milli üretimi artırmak amacıyla 140 ürünün daha ithalatının yasaklanacağını açıkladı.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, Bakan Yardımcısı Mukimi, Simnan eyaletinde üretimin önündeki engellerin kaldırılması ve şartların iyileştirilmesi konulu programda konuştu.

Mukimi, ülke sanayisinin önündeki temel engellerden birinin dış kaynaklı olduğunu ve iç üretime dayanarak bu eksiklikleri bertaraf etmeleri gerektiğini belirterek, "Ülkede geçen yıl bin 390 ürünün ithalatı yasaklandı, yasaklanan ürünler bu sene bin 530 olacak." dedi.

İthalatla ilgili yasak kararlarının milli üretimi artırma amaçlı olduğunu söyleyen Mukimi, geçen yıl ithalat yasağıyla yerli üretim malları için 5 milyar dolarlık pazar oluştuğunu ifade etti.

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