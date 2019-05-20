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Ekonomi İran 30 milyar doların peşinde
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

İran 30 milyar doların peşinde

İran hükümeti, ihracattan elde edilen 30 milyar doları ülke dışında tutan iş adamlarını yargı erkine havale edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İran'da geçtiğimi yıl sabit kur rejimine geçilmişti.
İran'da geçtiğimi yıl sabit kur rejimine geçilmişti.

İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend, İran Meclisi Haber Ajansı’na (ICANA) yaptığı açıklamada, ihracattan kazanılan 30 milyar doların hala ülkeye geri getirilmediğini ifade etti.

‘İSİM LİSTESİ ELİMİZDE’

Dejpesend, 30 milyar doların ülkeye getirilmesiyle ilgili olarak iş adamlarıyla toplantı yaptıklarını söyledi. İhracat gelirini ülkeye getirmeme noktasında ısrar eden iş adamlarının isimlerinin ellerinde bulunduğuna işaret eden Dejpesend, bunların Merkez Bankası tarafından yargı erkine verileceğini ve haklarında dava açılacağını belirtti.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Hüseyin Mir Şucaiyan, açıklamasında petrol dışı 40 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını ancak bunun 30 milyarının ülkeye girmediğini söylemişti.

  • SABİT DÖVİZ KURUNA GEÇİLMİŞTİ
  • İran’da hükümet, geçen yıl Nevruz Bayramı tatili ve ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından dövizin yükselişini durdurmak için sabit kur rejimine geçti. Hükümet, döviz kurunu 4 bin 200 tümende sabitledi ve birinci kalem olarak belirlenen temel gıda ürünlerini ithal eden şirketlere dövizi bu fiyattan satıyor. Ülkede ihracat yapan şirketlere de sattıkları ürünün parasını Nima adı verilen mali sisteme geri yatırmaları koşuluyla dövizi serbest piyasa fiyatının altında satıyor.

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