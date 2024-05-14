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Ekonomi

İran ile anlaşması yapan Hintli şirket ABD'yi harekete geçirdi: Yaptırımla karşı karşıya kalabilir

ABD yönetimi, İran'daki Çabahar Şehid Beheşti Limanı'nın donanım ve işletme ortaklığına yönelik anlaşma imzalayan Hindistanlı şirketin yaptırımla karşı karşıya kalabileceği sinyalini verdi.

12:02 - 14/05/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde, Hindistan Küresel Limanlar Limited Şirketinin (IPGL), İran ile liman anlaşması yapmasını değerlendirdi.


Patel, İran ile iş yapmak isteyen herhangi bir oluşum veya kişinin, kendilerini potansiyel olarak yaptırım risklerine açtıklarının farkında olması gerektiğini söyledi.


IPGL'nin, İran'daki Çabahar Şehid Beheşti Limanı'nın donanım ve işletme ortaklığına yönelik anlaşma, iki ülke yetkilileri arasında Tahran'da imzalanmıştı.


Hindistan, İran'ın güneydoğusundaki limanı kullanarak Orta ve Güneydoğu Asya ülkelerine ulaşmayı hedefliyor.

Pakistan'dan geçmeden Afganistan ve Doğu Avrupa'ya ulaşabileceği alternatif ticaret yolları inşa etme çabasındaki Hindistan'ın girişimleri, İran'ın Çabahar limanının ekonomik ve stratejik önemini artırıyor.


Hindistan, Çabahar limanının geliştirilmesinin yanı sıra Türkmenistan ile ortak yapılan "Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru" projelerine özel önem veriyor.

İran'ın resmi ve yarı resmi haber ajanslarına göre, Çabahar liman kenti, Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Rusya'nın doğusuna yük sevkiyatı için en kısa ve ucuz transit güzergah niteliğini taşıyor.




#ABD
#Hindistan
#İran
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