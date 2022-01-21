Ekonomi İran medyası Türkiyeye gaz akışı yeniden başladı
DÜNYA EKONOMİSİ

İran medyası: Türkiye'ye gaz akışı yeniden başladı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye sağlanan doğal gazın 10 gün kesileceğini duyuran İran, gaz ihracının yeniden başladığını duyurdu. İran Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dün Türkiye tarafındaki istasyondaki bir gaz sızıntısından dolayı kesilen Türkiye’ye doğalgaz ihracatı yeniden başladı." denildi.

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İran medyası: Türkiyeye gaz akışı yeniden başladı
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BOTAŞ, İran'ın Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğa lgazı 10 gün süreyle keseceğini duyurmuştu. Sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacağının belirtildiği açıklamada, diğer tüketicilerin kısıtlamadan etkilenmemesi için önlem alındığı belirtilmişti.

İRAN MEDYASI: TÜRKİYE'YE GAZ AKIŞI YENİDEN BAŞLADI

Bloomberg HT'nin haberine göre; İran medyasında SHANA, Petrol Bakanlığını kaynak gösterdiği haberinde, yaşanan 'gaz sızıntısı' sıkıntılarının çözüldüğünü ve Türkiye'ye gaz akışının yeniden başladığını duyurdu.

BOTAŞ'tan doğalgaz açıklaması: 10 gün sereyle durduruldu
GÜNDEM
BOTAŞ'tan doğalgaz açıklaması: 10 gün sereyle durduruldu

Türkiye ile İran arasında bir ilk: Doğal gazda yeni dönem başlayacak
FOTOĞRAF 13
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Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak doğal gaz boru hattı giriş noktasından aralık ayı için günlük 5,5 milyon metreküp spot boru gazı ithalatı talep çağrısında bulunuldu.
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EPDK'nin işlettiği elektronik spot kapasite platformu üzerinden bugün yapılan yarışmada, Oil Refinery Center Petrol ve Petrol Ürünleri İthalatı İhracat Limited Şirketi, Gürbulak giriş noktasından aralık ayında toplam 170 milyon metreküp spot boru gazı ithalatı kapasitesi için rezervasyon hakkı kazandı.
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Böylece, Türkiye, İran-Gürbulak giriş noktasından ilk kez spot boru gazı ithalatı gerçekleştirecek.
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Söz konusu şirket, iletim şebekesi üzerindeki gerekli prosedürleri tamamlayarak 1 Aralık'ta ithalata başlayacak.
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Küresel piyasalarda gaz fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde Türkiye, İran-Gürbulak ve Azerbaycan-Türkgözü giriş noktalarından spot boru gazı ithalatı yaparak daha uygun maliyetli gaz tedarik etmeyi hedefliyor.
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EPDK tarafından 2019'da yürürlüğe konulan düzenlemeyle, uygun kapasite bulunan boru hattı giriş noktalarında aylık, çeyreklik ve yıllık dönemlerle spot boru gazı ithalatı için talep çağrıları yapılıyor.
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Spot boru gazı ithalatıyla Türkiye'nin daha uygun fiyat ve esnek koşullarda gaz tedariki sağlaması amaçlanırken, özel sektörün piyasa payının artması ve rekabetin de gelişmesi hedefleniyor.
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Uzmanlar Türkiye’de hem daha çok kaynaktan daha çok doğal gaz hem de daha fazla rekabet ile daha az maliyetli doğal gaz dönemi başlayacağının altını çiziyor.
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EPDK, eylülde yaptığı duyuruyla, 2022-2023-2024 yıllarını kapsayan dönem için Azerbaycan'dan spot boru gazı ithalatı yapılmasının önünü açmıştı.
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Gelecek yıl İran'dan olduğu gibi Azerbaycan'dan da spot boru gazı ithal edilecek.
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Türkiye'nin doğal gaz ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 4 milyar 281 milyon metreküp oldu.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin \"Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu\"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 628 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 653 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.<br><br>Eylülde en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 2 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 888,3 milyon metreküple İran, 738 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.
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Türkiye'de doğal gaz stok miktarı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artışla 2 milyar 863 milyon metreküp oldu.<br><br>Doğal gaz stokunun yüzde 88,9'unu 2 milyar 545 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 11,1'ini 317,6 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.<br><br>Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 5,5 azalış, LNG terminallerinde ise yüzde 162,1 artış gösterdi.
Türkiye ile İran arasında bir ilk: Doğal gazda yeni dönem başlayacak
Küresel piyasalarda gaz fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde Türkiye, İran-Gürbulak ve Azerbaycan-Türkgözü giriş noktalarından spot boru gazı ithalatı yaparak daha uygun maliyetli gaz tedarik etmeyi hedefliyor. Bu yönde ilk adım ise aralık ayında atılacak. Uzmanlar ise spot boru gazı ithalatı ile Türkiye'de hem daha çok kaynaktan daha çok doğal gaz hem de daha fazla rekabet ile daha az maliyetli doğal gaz dönemi başlayacağının altını çiziyor.
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