İran parasından dört sıfır atıyor

Bir dolar şu anda yaklaşık 120,000 riyal ediyor. Sıfır atılması yanlıları alışverişin daha kolay hale geleceğini, para basma masraflarının azalacağını belirtiyorlar.

Hükümetin tasarısının parlamentoda onaylanması, ardından dini liderler konseyinden onay alması gerekiyor.

2008'DE GÜNDEME GELMİŞTİ

İran'da paradan sıfır atılması 2008 yılından bu yana çeşitli şekillerde gündeme geldi. Ancak sıfır atılması çağrıları, merkez bankasının yakın dönemde riyalin değerini artıracak politikalar uygulamasına rağmen 2018 yılında para biriminin yüzde 60'tan fazla değer yitirmesinin ardından güçlendi.

İRAN TALEPLERİ REDDEDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump geçen yıl, İran ile büyük devletler arasında 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekildi. İran'a yönelik ekonomik yaptırımları tekrar başlatan Washington, İran ekonomisi üzerinde "azami baskı" kurarak İran'ın nükleer ve füze geliştirme faaliyetlerini daha fazla sınırlamayı kabul etmesini istiyor. İran ise Washington'un taleplerini reddediyor.

Riyaldeki değer kaybı geçen yıl İran'daki enflasyonun yüzde 40'ı aşarak bir önceki yılın dört katına çıkmasına yol açtı ve ülkenin dış ticaretinde aksama yarattı.

Riyaldeki değer kaybı ve sıçrayan enflasyon 2017 sonu ve 2018 başlarında sokak protestolarına da yol açtı.

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