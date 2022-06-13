İran'da dolar kuru tarihi rekor kırdı

İran'da bugün 1 ABD Doları'nın değeri döviz piyasasında 33 bin 250 bin tümen üzerinden işlem görürken, 1 euro 34 bin 770 tümene kadar yükseldi. Ülkede 1 Türk Lirası ise bin 920 tümenden işlem görüyor.

Diğer yandan ülkede önü alınamayan dolar kuru artışı nedeniyle Tahran büyük pazarında bazı esnaflar dükkanlarını kapatarak hükümeti protesto etti. Pazar esnafı dolar kuru artışına tepki olarak, "Bizim sorunumuz çözülmezse Tahran’da kıyamet olur", "Kepenkleri indirin, hepimiz biriz" sloganları attı.

İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi ise ülkede yeterli miktarda döviz olduğunu ve sorunun kısa zamanda giderileceğini belirterek, "Döviz kuru işlemlerini artıracağız. Merkez Bankasında döviz rezervlerimiz artış gösteriyor ve piyasaların ihtiyacını karşılayacak rezerve sahibiz. Piyasaların gerçek ihtiyacını karşılayarak para birimimizi yukarı çekeceğiz" dedi.

REKLAM

DÜNYA Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

EKONOMİ Kripto borç veren platform Celsius işlemlerini durdurdu