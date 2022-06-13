Ekonomi İranda dolar kuru tarihi rekor kırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

İran'da dolar kuru tarihi rekor kırdı

ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan ayrılmasının ardından ülkede tümenin dolara karşı değer kaybı yüzde 190'ı aştı. Ocak ayında 13 bin 350 tümen civarında işlem gören İran para birimi, yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 48'in üzerinde değer kaybetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İranda dolar kuru tarihi rekorunu kırdı
Foto/arşiv

İran'da bugün 1 ABD Doları'nın değeri döviz piyasasında 33 bin 250 bin tümen üzerinden işlem görürken, 1 euro 34 bin 770 tümene kadar yükseldi. Ülkede 1 Türk Lirası ise bin 920 tümenden işlem görüyor.

Diğer yandan ülkede önü alınamayan dolar kuru artışı nedeniyle Tahran büyük pazarında bazı esnaflar dükkanlarını kapatarak hükümeti protesto etti. Pazar esnafı dolar kuru artışına tepki olarak, "Bizim sorunumuz çözülmezse Tahran’da kıyamet olur", "Kepenkleri indirin, hepimiz biriz" sloganları attı.

İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi ise ülkede yeterli miktarda döviz olduğunu ve sorunun kısa zamanda giderileceğini belirterek, "Döviz kuru işlemlerini artıracağız. Merkez Bankasında döviz rezervlerimiz artış gösteriyor ve piyasaların ihtiyacını karşılayacak rezerve sahibiz. Piyasaların gerçek ihtiyacını karşılayarak para birimimizi yukarı çekeceğiz" dedi.

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