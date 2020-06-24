İran'da rekor kıran dolara karşı ilk adım İran Merkez Bankası, ülkede 20 bin tümene çıkarak tarihin en yüksek seviyesine ulaşan dolardaki yükselişi durdurmak için harekete geçti. Merkez Bankası, yerel para biriminin değerini korumak için mevduat faizini yüzde 10'dan yüzde 12'ye yükseltti. İran Merkez Bankası'nın hamlesinin ardından dolar düşüşe geçerek 19 bin 700 tümene geriledi.

Haber Merkezi 24 Haziran 2020, 13:26 Son Güncelleme: 24 Haziran 2020, 13:32 AA