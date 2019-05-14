İran'dan nükleere karşı petrol şartı

Bu rakam ABD yaptırımları kapsamında Mayıs ayında beklenen seviyenin üç katı düzeyinde.

İran-Avrupa Birliği(AB) görüşmelerine yakın dört diplomatik kaynak, bu rakamın İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de dahil olmak üzere İran ve Batılı yetkililer arasındaki görüşmelerde iletildiğini, ancak yazılı olarak belirtilmediğini söyledi.

YAPTIRIMLAR KASIM AYINDA DEVRE ALMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın nükleer programını sınırlamak için İran ile altı ülke arasında yapılan nükleer anlaşmadan geçen yıl Mayıs ayında tek taraflı olarak çekilmesinin ardından, ABD İran petrol ihracatına yönelik yaptırımları Kasım ayında yeniden devreye almıştı.

Washington İran'ın ham petrol ihracatını sıfıra düşürmek amacıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu İran'dan petrol ithal eden ülkelere yönelik 6 aylık yaptırım muafiyetlerini Mayıs başında yenilemeyeceğini açıklamıştı.

1 MİLYON VARİLİN ALTINDA

Yaptırımlar, geçen yıl günde 2.8 milyon varil ile zirve seviyede bulunan İran petrol ihracatını yarıdan fazla düşürerek 1 milyon varile ya da daha az seviyeye indirdi. İranlı bir yetkili bu ay Reuters'a yaptığı açıklamada, ihracatın Mayıs ayından itibaren günde 500,000 varile kadar düşebileceğini belirtti.

Bir AB yetkilisine göre, İranlılar bu konuda net değiller ancak üretimin yaptırımlardan önceki seviyeye dönmesini istiyorlar. Diğer kaynaklar, İran'ın talebinin genel olarak 1.5 milyon ila 2 milyon varil aralığında olduğunu belirtti.

Zarif'in açıklamayı yaptığı New York toplantısında bulunan bir kaynak, "Zarif, açıkça günde 2 milyon varil petrol satmak istediklerini söyledi, bu temelde İran'ın Trump'ın anlaşmadan çekilmeden önce ihraç ettiği seviye. Ama bunun ciddi bir talep olduğunu sanmıyorum. Bu mümkün değil ve İranlılar bunun mümkün olmadığını biliyor" dedi.