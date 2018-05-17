Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
Ekonomiİrandan Total açıklaması
DÜNYA EKONOMİSİ

İran'dan 'Total' açıklaması

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Fransız Petrol Şirketi TOTAL'in doğalgaz sahası Güney Pars 11'inci safhasının geliştirilmesi anlaşmasından çekilmesi durumunda süreci Çin Ulusal Petrol Şirketi'yle (CNPC) yürüteceklerini duyurdu.

AA
Total
Total

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Fransız Petrol Şirketi TOTAL'in doğalgaz sahası Güney Pars 11'inci safhasının geliştirilmesi anlaşmasından çekilmesi durumunda süreci Çin Ulusal Petrol Şirketi'yle (CNPC) yürüteceklerini söyledi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, TOTAL'in ABD'den yaptırımlardan muafiyet belgesi alamaması durumunda doğalgaz sahası Güney Pars 11'inci safhasının geliştirilmesiyle ilgili anlaşmadan çekileceğini açıklamasıyla ilgili Zengene, "TOTAL çekilirse CNPC onun yerine geçer" dedi.

Anlaşmaya göre çekilmesi durumunda TOTAL'in tazminat ödeme durumunun söz konusu olmadığını belirten Zengene, "CNPC de çekilirse İran Petro Pars şirketi ile devam edilir" ifadelerini kullandı.

  • TOTAL ve proje ortakları İran Petro Pars şirketi ile Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) geçen yıl Temmuz ayında İran Petrol Bakanlığı'yla 20 yıl süreli 4 milyar 200 milyon avroluk anlaşma imzalamışlardı.

Öte yandan bazı OPEC üyelerinin İran'a yeni yaptırımlar sonrası dünyada petrol sıkıntısı yaşanma ihtimaliyle ilgili endişelerin yersiz olduğunu söylemelerinin hatırlatılması üzerine İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, "Namertliğin de bir sınırı var." diyerek tepki gösterdi.

Zengene, komşuların düştüğü sıkıntıdan memnun olmanın doğru olmadığını sözlerine ekledi.

  • Suudi Arabistan, yaptırımlar nedeniyle İran’ın petrol arzında ortaya çıkaracak boşluğu doldurabileceğini açıklamıştı.

Muafiyet alamazsa İran'dan çıkacak
EKONOMİ
Muafiyet alamazsa İran'dan çıkacak

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.