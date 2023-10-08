IRF'den Türkiye'deki 2 dev projeye uluslararası ödül

IRF, 2023 Global Başarı Ödüllerini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen ödül töreni ile yenilikçi projeler ve bu alanda çalışan başarılı isimlere ödül veren

IRF, 2023 Global Başarı Ödüllerini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen ödül töreni ile yenilikçi projeler ve bu alanda çalışan başarılı isimlere ödül veren

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2019 yılında ‘dizayn’ kategorisinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 2021 yılında ‘proje finansmanı ve ekonomi’ kategorisinde ve 2022 yılında yine 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu ‘yapım metodolojisi’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü. IRF 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında; Zigana Tüneli ‘yapım metodolojisi’, Eğiste Hadimi Viyadüğü ise ‘kalite yönetimi’ kategorisinde birinci seçildi. Özellikle Eğiste Hadimi Viyadüğümüz, tüm jüriler tarafından birinci seçilerek bu kategoride önemli bir başarıya imza attı. Projelerimiz, Çin ve Tayvan gibi ülkelerin projelerini geçerek mühim bir başarı elde etmiştir. Bu ödüller, ülkemizin mühendislik alanındaki gelişmişliğinin ve kaydedilen ilerlemenin önemini de ortaya koyuyor."

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü olan Eğiste Hadimi viyadüğünde tabliye betonu tamamlandı. Mevcut yolu 4400 metre ve 20 dakika kısaltacak olan viyadük, Konya-Hadim-Taşkent-Alanya güzergahında yüksek kaliteli ulaşım sağlayacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Eğiste Hadimi Viyadüğü Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini birbirine kesintisiz bağlayacak. Gidiş-geliş güzergahında 2'şer şeritten toplam 4 şerit olarak trafiğe hizmet verecek. Seyahat süresi 20 dakika kısalacak' dedi.

IRF’nin şimdiye kadar 30 ülkeden 150’den fazla projeye ödül verdiğini belirten Uraloğlu, “Türkiye’nin ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli ve ülkemizin en yüksek ayaklı viyadüğü konumunda olan Eğiste Hadimi Viyadüğü’nün uluslararası alanda en iyi proje seçilerek ödüle layık görülmesi bizleri ziyadesiyle gururlandırmıştır. Bu başarı ve gururun asıl sahibi bize güvenen milletimizdir. Biz bu ülkeye, bu millete aşığız ve biliyoruz ki aşk ile çalışan yorulmaz. ‘Her alanda lider ülke Türkiye’ hedefiyle çıktığımız bu yolda; ülkemiz için aşkla çalışmaya, milletimizin hizmetine yeni projeler sunmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi; ‘Durmak yok, yola devam” şeklinde konuştu.