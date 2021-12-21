İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 1,75 milyar dolar bozduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla, kurdaki dalgalanmaları durdurmak maksadıyla yeni araçların devreye alınacağını duyurdu. Erdoğan'ın sözlerinin ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, dün akşam katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi tedbirlerini açıkladığı konuşma sonrası 1 Milyar dolar civarında para bozdurulduğunu duyurmuştu.
İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ARAN: 1.75 MİLYAR DOLAR BOZDURULDU
Bugün konuya ilişkin bir açıklama da İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan geldi.
Bloomberg HT'ye konuşan Aran, "Tedbirlerin açıklanması sonrası bu sabah itibariyle 1,75 milyar dolar bozduruldu" dedi.