Ekonomi İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran 1,75 milyar dolar bozduruldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 1,75 milyar dolar bozduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında kurdaki dalgalanmaları durdurmak için devreye alınacak yeni araçlara ilişkin açıklaması, vatandaşların döviz bozdurmalarına neden oldu. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Erdoğan'ın açıklamasının ardından 1,75 milyar dolar bozdurulduğunu duyurdu.

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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 1,75 milyar dolar bozduruldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla, kurdaki dalgalanmaları durdurmak maksadıyla yeni araçların devreye alınacağını duyurdu. Erdoğan'ın sözlerinin ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, dün akşam katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi tedbirlerini açıkladığı konuşma sonrası 1 Milyar dolar civarında para bozdurulduğunu duyurmuştu.

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ARAN: 1.75 MİLYAR DOLAR BOZDURULDU

Bugün konuya ilişkin bir açıklama da İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan geldi.

Bloomberg HT'ye konuşan Aran, "Tedbirlerin açıklanması sonrası bu sabah itibariyle 1,75 milyar dolar bozduruldu" dedi.

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TBB Başkanı Alpaslan Çakar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 1 milyar dolar civarı para bozduruldu
OYNAT 01:15
TBB Başkanı Alpaslan Çakar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 1 milyar dolar civarı para bozduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolarda ani düşüş yaşandı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi tedbirlerini açıkladığı konuşma sonrası 1 Milyar dolar civarında para bozdurulduğunu açıkladı.
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