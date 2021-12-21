İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 1,75 milyar dolar bozduruldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında kurdaki dalgalanmaları durdurmak için devreye alınacak yeni araçlara ilişkin açıklaması, vatandaşların döviz bozdurmalarına neden oldu. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Erdoğan'ın açıklamasının ardından 1,75 milyar dolar bozdurulduğunu duyurdu.

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