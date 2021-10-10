Ekonomi İş dünyası yeşil dönüşüme hazırlanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İş dünyası yeşil dönüşüme hazırlanıyor

Türk iş dünyası temsilcileri, yeşil mutabakata uyum konusunda özel sektörün dirençli, deneyimli ve rekabetçi yapısıyla bu süreçte başarılı olacağını ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İş dünyası yeşil dönüşüme hazırlanıyor
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Son dönemde ‘Yeşil Dönüşüm’ konusunun, Orta Vadeli Program’da bir kez daha yer bulması ve son olarak Paris İklim Anlaşması’nın TBMM’de onaylanması iş dünyası temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Birçok farklı sektör Türk ekonomisini etkileyecek gelişmeler için hazırlıklarını sürdürüyor. Türk iş dünyasının Brüksel’deki temsilcileri, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın sadece bir iklim politikası olarak algılanmaması gerektiğini, bunun aynı zamanda ekonomik bir dönüşüm programı olduğunu, Türkiye’deki özel sektörün dirençli, dönüşüme açık, deneyimli ve rekabetçi yapısıyla bu süreçte başarılı olacağını ifade etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray bunun hayatın her alanında yer alan “kapsamlı bir dönüşüm projesi” olduğunu söyledi.

HER SEKTÖRÜ KAPSAYAN 47 BAŞLIK

Haluk Nuray, Yeşil Mutabakat’ın, sanayi, tarım, ulaşım, enerji, ticaret ve çevre gibi 47 farklı başlık içerdiğini anımsatarak, “Her konuda müthiş bir dönüşüm, bildiğimiz her şey değişiyor” diye konuştu. Nuray, “Plan bence başarılı olur. Konsey, komisyon ve üye ülkeler arasında geniş siyasi mutabakat var. Kaçınılmaz olduğunu anladılar. Başarısızlığın maliyeti çok yüksek” şeklinde konuştu.

ÖZEL SEKTÖR DENEYİMİ

TÜSİAD AB Temsilcisi Dilek Aydın ise Türkiye’nin çok önemli dönüşümleri daha zorlu şartlarda gerçekleştirdiğini, Türk özel sektörünün dirençli, dönüşüme açık ve deneyimli olduğunu söyledi. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın bir ana çatıyı oluşturan çok kapsamlı bir çerçeve olduğuna işaret eden Aydın, “Bundan sonra AB içerisinde ne yapılırsa yapılsın bunun ana filtresi Yeşil Mutabakat olacak diyebiliriz” ifadesini kullandı. Aydın, sürecin önemine de dikkat çekti.

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