İş dünyasına Karz-ı Hasen çağrısı

İş dünyası depremzedelere yönelik dayanışma ve yardım faaliyetlerine devam ediyor. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da, iş dünyasını kadim geleneklerden bir miras olan karz-ı hasen (güzel borç) anlayışına destek olmaya çağırdı. Bölgedeki iş ve ticaret hayatının önemine dikkat çeken Asmalı, MÜSİAD'ın depremden etkilenen üyelerine karz-ı hasen anlayışı ile destek olduğunu belirtti. Bölgedeki MÜSİAD üyelerine faizsiz veya hibe sermaye desteği sağladıklarını ifade eden Asmalı, iş dünyasını da karz-ı hasen anlayışını desteklemeye ve yaygınlaştırmaya davet etti.

KADİM GELENEK YAŞASIN

Asmalı, "Bölgedeki iş ve ticaret hayatının yeniden ayağa kaldırılması için MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı ile bölgedeki üyelerimize sermaye desteği sağlıyoruz. Bununla birlikte üyelerimizden alınan zorunlu aidatları da karz-ı hasen anlayışıyla bu sandığa aktararak, böylesi felaketlerde ihtiyaç halinde faizsiz veya hibe olarak afetten etkilenen ve zarar gören üyelerimizin kullanımına sunuyor, öz kaynaklarını destekliyoruz. Bu vesileyle iş dünyamızı kadim geleneklerimiz ve yardımlaşma kültürümüzden miras karz-ı hasen anlayışını desteklemeye ve yaygınlaştırmaya davet ediyorum. Gün bir ve beraber olma günüdür. Yaralarımızı birlikte saracak, beraber ayağa kalkacağız” dedi.

Kelime manası olarak “güzel borç” anlamına gelen “karz-ı hasen”, kişinin herhangi bir çıkar gözetmeden, karşılığını sadece Allah’tan bekleyerek verdiği borç anlamına geliyor.







