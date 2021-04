İş dünyasına rezerv sitemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, rezervler konusunda iş dünyasının taraf olması gerektiğini belirtti. Televizyon kanalların ortak canlı yayınında soruları cevaplandıran Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, rezerv konusu başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DÖVİZ ALANLAR SİZİN ÜYELERİNİZ

Rezervler konusunda iş dünyasının taraf olması gerektiğini vurgulayan Kavcıoğlu, “Eğer 2020’de talepleri karşılanmasaydı, o kredileri kapatamazlardı, uluslararası borçlarını ödeyemezlerdi, o varlıklara sahip olamazlardı. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)... Bu dövizleri alanlar bu kuruluşların üyeleri. Türkiye’nin reel sektörü belli. Yurt dışından borç alabilen firmalar belli. Bu firmalarımızın bilançoları da şeffaf. Burada söylemek istediğim; herkesin bildiği konuda taraf olmak lazım. Türkiye’yi, Merkez Bankası'nı yıpratmamamız lazım. Olmayan bir şeyi varmış gibi göstererek Türkiye’yi ve Merkez Bankası'nı yıpratmanın kimseye bir faydası yok” dedi.

BİRÇOK ÜLKE KRİPTO PARALARI YASAKLADI

Kavcıoğlu, kripto para düzenlemesiyle ilgili tarih verdi. Konunun çok hassas olduğunu belirten Kavcıoğlu, kripto paralarla ilgili dünyada altyapı, düzenleme ve kontrol mekanizmasının bulunmadığına işaret etti. Kavcıoğlu, “Birçok ülke kripto parayı tamamen yasakladı. Bu konuyu sadece yasaklayarak da halledemezsiniz. Zaten bizim böyle bir niyetimiz de yok” diye konuştu.

BÜYÜK PARA TRAFİĞİ VAR

Yapılan düzenlemenin içeriği hakkında bilgi veren Kavcıoğlu, şunları kaydetti: "Bu ödemelere aracılık eden ödeme kuruluşlarını altyapıları çok sağlam olmadığı için ‘bu tür ödemeleri banka aracılığı ile yapın’ dedik. Bu ödemeleri yasaklamadık, sadece ‘bankalar aracılığıyla yapabilirsiniz, diğer ödeme kuruluşları ile yapamazsınız’ dedik. Çünkü orada bazı sıkıntılar var. Kripto paranın, para yerine kullanımını yasakladık. Şu anda daha geniş bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. İki hafta içerisinde belli bir noktaya gelecek. Her kurum kendi alanıyla ilgili çalışmayı yapıyor." Kripto varlıkların alım satımına aracılık eden platformlarındaki para trafiğinin büyüklüğüne dikkat çeken Kavcıoğlu, “Müthiş bir para trafiği var. Şu an Türkiye’den dışarıya bizi rahatsız edecek düzeyde para trafiği var. Giden para geliyor mu gelmiyor mu? Bir taraftan ithalatı kısmak istiyorsunuz, bir taraftan da her gün kripto para alımı için yurt dışına milyon dolarlar gidiyor. Biz bu düzenlemeyi ilk yaptığımızda televizyonlarda ‘sermaye kontrolü yapılacak’ gibi yorumlar yapıldı. Biz bu konuda çok muzdaribiz. Önce insanların yapılan düzenleme neyi kapsıyor, onu anlaması ve altyapıyı oluşturmak için bizlere katkı vermesi lazım” dedi.

Reel sektörün döviz açığı 51 milyar dolar geriledi

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı’na açıkladığı rakamların net ve doğru olduğunu vurgulayan MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Bugün rezerv konusu tartışılırken, o günkü şartları göz önüne getirmemiz ve o günkü şartlara bakmamız gerekir” dedi. 2020 sonu itibarıyla reel sektörün döviz pozisyon açığının 208 milyar dolardan 157 milyar dolara indiğine dikkat çeken Kavcıoğlu, “Bu, rezervlerden ya da Merkez Bankası’nın yaptığı bu işlemlerden karşılandı. Sizin bu talepleri bir şekilde karşılamanız lazım. Karşılamazsanız, o zaman oluşacak şeylerle Türkiye yüzleşecektir, karşı karşıya kalacaktır. Türkiye’de bazı şeyleri tartışabiliriz ama insanlar Türkiye’ye istediği zaman parasını getirip istediği zaman parasını alıp gideceği bir ortamın olduğunu çok net biliyorlar ve yaşıyorlar” diye konuştu.

Yüzde 5 enflasyon hedefine vurgu

Türkiye’nin tasarruf açığı olan bir ülke olduğunu ve cari açık verdiğini belirten Şahap Kavcıoğlu, “Dolayısıyla en büyük kırılganlığımız bu. İnşallah bu yeni dönemde hem cari fazla veren bir ülke durumuna gelecek hem de para ve kur politikasında daha sağlıklı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Para Politikası Kurulu olarak, mevcut politikalar ışığında yolumuza devam edeceğiz. Yani sıkı para politikasına devam edeceğiz. Piyasaya bir duruşumuz olacak, verdiğimiz sözün arkasında durmaya devam edeceğiz. Burası kurumsal bir yapı, veri setinden ne gelirse o veriler ışığında Türkiye’nin yönünü belirleyeceğiz. Yüzde 5 enflasyon hedefini tutturana kadar sıkılaşmaya devam edeceğiz. Bu işi dengeli götürmemiz lazım.”

Bütün altın rezervimiz artık Türkiye’de

Net-brüt rezerv tartışmalarına da değinen Kavcıoğlu, 1937’den beri yurt dışındaki bankalarda tutulan altın rezervlerimizin Türkiye’ye getirilişine dikkat çekti. Kavcıoğlu, “Bir şeyleri çıkarmak, bir şeylere ulaşmak için değişik hesaplamalara gitmeye gerek yok. Hem TCMB hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda hiç olmadığı kadar iyi durumda. Türkiye’de rezervlerin yapısı değişmiştir. Türkiye’nin yıllardır 120 ton altını vardı. 2012’de başlıyor, 2019 ve 2020’de Türkiye’nin altın rezervleri 710 ton altına çıkıyor. 2017-2018’den sonra yurt dışındaki tüm altınlar Türkiye’ye gelmiştir. Şu an Türkiye’nin tüm altınları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndadır. 120 ton olan altını bugün 720 tondur.”

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Türkiye'nin 720 ton altını var Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, katıldığı ortak canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın altın rezervlerini açıklayarak, 'Türkiye'nin bugün 720 ton altını var ve 120 ton yurtdışındaki altınımızı 2017 den bu yana Türkiye'ye getirdik. 120 ton altını olan Türkiye'nin bugün 720 tonu var' dedi.

