İş dünyasıyla iç içe eğitim

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sektör çalışanları ile üniversite öğrencilerini bir araya getirmeyi hedefleyen Sektör Kampüste Programı kapsamında iş birliği protokolünü imzaladı.

04:00 - 23/02/2024 Friday
Güncelleme: 00:15 - 23/02/2024 Friday
Yeni Şafak
Erol Özvar, Fatih Kacır.
Erol Özvar, Fatih Kacır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sektör çalışanları ile üniversite öğrencilerini bir araya getirmeyi hedefleyen Sektör Kampüste Programı kapsamında iş birliği protokolünü imzaladı.

YENİLİKÇİ PROJELERİ ÖĞRENME İMKANI

Bakan Kacır, “Millî Teknoloji Hamlemize güç katacak programımızla gençlerimizi; blokzincir, yapay zekâ, bulut bilişim, dijital dönüşüm, ileri imalat gibi konularda kendi alanlarının öncü teknoloji firmaları ve sektör profesyonelleri ile buluşturuyoruz” dedi. Gençlere; sektör liderlerinden aldıkları derslerle ileri teknolojilerde son trendleri, iyi uygulama örneklerini ve yenilikçi projeleri öğrenme imkânı sunduklarını anlatan Kacır, “Staj imkânları ve iş birliği projeleriyle öğrencilerimizin edindikleri teorik bilgileri, pratik deneyimlerle harmanlamalarına destek oluyoruz. Teknoloji üreten ve teknolojiyi en iyi kullanan firmalarımıza da birikimlerini üniversiteler ve gençlerle paylaşma imkânı sunarak ülkemizin nitelikli insan kaynağını ve beşeri sermayesini güçlendiriyoruz. Bu iş birliğinde üniversitelerimiz önemli inisiyatifi üstleniyorlar” diye konuştu.

36 FARKLI DERS 1.500 ÖĞRENCİ

Sektör Kampüste Programı’nın ilk uygulamasını 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde uzaktan eğitim portalı üzerinden 20 paydaş üniversite ve alanında uzman 20 paydaş firma ile başlattıklarını anımsatan Kacır, “36 farklı ders içeriğini bin 500’ü aşkın öğrenciyle buluşturduk. İlk dönemde elde ettiğimiz başarı kuşkusuz programın hem üniversiteler hem de firmalar tarafından yoğun ilgi ile karşılaşmasını sağladı” bilgisini verdi.



#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#Mehmet Fatih Kacır
#Erol Özvar
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