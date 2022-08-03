Ekonomi İş garantili turizm üniversitesi açma sözü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İş garantili turizm üniversitesi açma sözü

Abone Ol Google News
Rümeysa Öztürk Yeni Şafak
İş garantili turizm üniversitesi açma sözü
Tamer Çiçek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), aralık ayında 15’inci Olağan Genel Kurulu’nu yaparak yeni başkanını seçecek. Turizm sektöründe adonis.com’un yanı sıra kendi oteli La Quinta by Wyndham ile faaliyet gösteren Tamer Çiçek, TÜRSAB başkanlığına adaylığını açıkladı. “TÜRSAB’ı değiştirmek değil, dönüştürmek istiyoruz” diyen Çiçek, en önemli projesinin “TÜRSAB Üniversitesi” olduğunu söyledi.

35 MİLYON DOLARLIK YATIRIM ATIL DURUMDA

TÜRSAB’ın 35 milyon dolarlık yatırımla inşa ettirdiği, ancak 10 yıldır atıl bulunan Kuşadası Kongre Merkezi’ni (KOMER) yüzde 100 iş garantili TÜRSAB Üniversitesi’ne dönüştüreceklerini kaydeden Çiçek, “Üniversite bünyesinde Turizm Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Kültür ve Sanat Fakültesi olacak. Diplomalı işsiz tabiri, TÜRSAB Üniversitesi’nden mezun olan hiçbir öğrenci için kullanılmayacak” dedi.

YAZLIKLARI TURİZME AÇACAĞIZ

15’den fazla il gezerek sorunları dinlediklerini ve mevcut TÜRSAB’ yönetiminin yeterli derecede sorunları çözmediğini iddia eden Çiçek şunları söyledi: “Sağlık turizminde, aracı kurum olarak seyahat acentelerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla etkinlikler ve gerekli yasal düzenlemeler için çalışacağız. Türkiye’de yeni destinasyonlar açılmasına destek olacağız. Türkiye’de 4 milyon fazla yazlık var. Bunların atıl olanları turizm sektörüne kazandırılacak. Böylece 10 milyar dolarlık yeni bir pazar oluşacak.”

Turizmde mayıs bereketi: Kapasite yüzde 90 doldu
EKONOMİ
Turizmde mayıs bereketi: Kapasite yüzde 90 doldu
Herkesi kandırmış

Herkesi kandırmış

Liseyi dışarıdan bitirip YKS'de 1671'inci oldum demişti.
Boğularak can verdi

Boğularak can verdi

​Yüzünü yıkamak için eğildiği gölete dengesini kaybederek düştü.
Türkiyenin önündeki en büyük engel döviz stokçuları

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

​MSB: Mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi Karadeniz'de.

İletişim Başkanlığı duyurdu: 'Soruları çalındı' iddiaları sonrası harekete geçildi.

​Nancy Pelosi'nin uçağı indi: Çin savaş uçakları bölgeye gidiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.