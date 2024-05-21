İş güvenliğinde uyum artıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu işletmelere yönelik denetimlerini sıkılaştırma kararı aldı. Sadece bu yılın ilk dört ayında yapılan 220 kişisel koruyucu donanım denetimde 44 uygunsuzluk tespit edildi. Bakanlık 32 işletmeye bu yılın ilk dört ayında 4 milyon 428 bin 463 Türk Lirası idari para cezası uyguladı. Bakanlık son dönemde artan iş kazaları ve iş sağlığı güvenliği noktasında CİMER'e gelen şikâyetleri göz önünde bulundurarak, kişisel koruyucu denetimleri artırma kararı aldı. Bakanlığın Meclis'e gönderdiği rapordaki verilerine göre, 2022 ve öncesinde toplamda 18 bin 162 kişisel koruyucu denetimi yaptı. Bu denetimlerde 4 bin 809 uygunsuzluk tespit edildi. 171 işletmeye 6 milyon 703 bin 239 Türk lirası idari para cezası uygulandı. 2023 yılında ise yapılan 745 denetimde 211 uygunsuzluk görüldü. 53 işletmeye 4 milyon 342 bin 232 Türk lirası idari para cezası verildi.