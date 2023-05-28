İskenderun Limanı %50 kapasiteyi geçti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ticaret ve üretim aşamalı normalleşmeye geçti. Bölgedeki üreticilerin yüzde 90’a yakını tam kapasite olmasa da üretim yapmaya başladı. Bölgenin ihracatının taşınmasında etkin rol oynayan ve 8 Nisan’da hizmet vermeye tekrar başlayan İskenderun Limanı, Haziran ayının ilk haftasında kapasitesinin yüzde 55’ini kullanmaya başlayacak.

Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin ardından yangın çıkan İskenderun Limanı 2 aylık tamiratın ardından 8 Nisan’da kullanıma açıldı. Şu anda yüzde 35 kapasite ile çalışan liman Haziranın ilk haftasında yüzde 55 kullanım kapasitesine ulaşacak. Liman, Ağustos ayının ortasında yüzde 70-80 seviyelerinde, Kasım ayında ise tam kapasite ihracatçıların kullanımına açılacak.

İskenderun Limanı, 2023 yılında 2 ay 2 gün hizmet verememesine rağmen ilk 4 ayda toplam 592 bin dolu konteyneri ulaşması gereken noktalara gönderdi. Liman 2022 yılında ise ilk 4 ayda toplamda 645 bin adet konteyneri gemilere yüklemişti. Bu kapsamda İskenderun Limanı’nda yıkıcı depremlerin ardından sadece yüzde 8’lik bir konteyner eşleştirmesi düşüşü yaşandı.