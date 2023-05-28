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Ekonomi

İskenderun Limanı %50 kapasiteyi geçti

Kahramanmaraş depremlerinin ardından İskenderun Limanı’nda çıkan yangın büyük zarar vermişti. İki aylık tamiratın ardından 8 Nisan’da kullanıma açılan liman şu anda yüzde 35 kapasite ile çalışıyor. Haziran ayında yüzde 55 kapasiteye ulaşacak olan İskenderun Limanı, Ağustos ayının ortasında yüzde 70-80, Kasım’da da tam kapasiteyle ihracatçıların kullanımına açılacak.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
İskenderun Limanı.

İskenderun Limanı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ticaret ve üretim aşamalı normalleşmeye geçti. Bölgedeki üreticilerin yüzde 90’a yakını tam kapasite olmasa da üretim yapmaya başladı. Bölgenin ihracatının taşınmasında etkin rol oynayan ve 8 Nisan’da hizmet vermeye tekrar başlayan İskenderun Limanı, Haziran ayının ilk haftasında kapasitesinin yüzde 55’ini kullanmaya başlayacak.

2 AY TAMİRATLA AYAĞA KALKTI

Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin ardından yangın çıkan İskenderun Limanı 2 aylık tamiratın ardından 8 Nisan’da kullanıma açıldı. Şu anda yüzde 35 kapasite ile çalışan liman Haziranın ilk haftasında yüzde 55 kullanım kapasitesine ulaşacak. Liman, Ağustos ayının ortasında yüzde 70-80 seviyelerinde, Kasım ayında ise tam kapasite ihracatçıların kullanımına açılacak.

YÜZDE 8’LİK DÜŞÜŞ YAŞANDI

İskenderun Limanı, 2023 yılında 2 ay 2 gün hizmet verememesine rağmen ilk 4 ayda toplam 592 bin dolu konteyneri ulaşması gereken noktalara gönderdi. Liman 2022 yılında ise ilk 4 ayda toplamda 645 bin adet konteyneri gemilere yüklemişti. Bu kapsamda İskenderun Limanı’nda yıkıcı depremlerin ardından sadece yüzde 8’lik bir konteyner eşleştirmesi düşüşü yaşandı.

16 BİN KONTEYNER BULUNUYORDU

Depremin ardından çıkan yangından liman zarar görmese de konteyner zarar gördü. Limandaki yangın sekiz gün sürmüş, deprem esnasında limanda 16 binin üzerinde konteyner bulunurken, bunlardan 1.730’u talihsiz yangından etkilenmişti.

Deprem bölgesinin lojistik ihtiyacını karşılayacak

İskenderun Liman Müdürü Gündüz Arısoy, oluşan hasarların hızlı bir şekilde tamir edildiğine vurgu yaparken, Kasım ayında deprem bölgesinin gerekli lojistik ihtiyacının tamamını karşılayacaklarını belirtti. Arısoy, “Deprem öncesinde limanımızın kapasitesinin yüzde 50’si kullanılıyordu. Haziran ayında ulaşacağımız 800 bin konteyner eşleme kapasitesi deprem bölgesinin lojistik ihtiyacına cevap verecek” ifadelerini kullandı.



#İskenderun Limanı
#Tamirat
#Yangın
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