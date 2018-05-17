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TÜRKİYE EKONOMİSİ

İSKİ'den sanayi suyuna indirim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sanayicilerin kullandığı geri dönüşüm suyunun metreküp fiyatında yüzde 16,6 indirim yaptı. Sanayi suyunun metreküp fiyatı 42 kuruştan 35 kuruşa indi. Karar, İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi.

AA
İSKİ
İSKİ

Sanayicilerin geri dönüşüm suyunda indirim talebi, İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından İBB Meclisi'nin Mayıs ayı gündemine taşındı.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından onaylanan karara göre, temizlenerek kullanım suyu haline gelen geri dönüşüm sularının birim fiyatında yüzde 16,6 indirim yapıldı.

42 kuruştan 35 kuruşa indi

İSKİ'nin Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında alınan karar, meclis üyelerinin oy çokluğuyla alındı. Kararla birlikte, evsel, endüstriyel ve zirai atık suların biyolojik ve ileri biyolojik arıtmalarda kullanım suyu haline gelmesiyle oluşan geri dönüşüm suyunun birim fiyatı, 42 kuruştan 35e kuruşa indirildi.

İSKİnin ileri teknolojiyle inşa ettiği arıtma tesislerinde temizlenen sular, İstanbulun sanayi bölgelerindeki fabrikalar, park ve bahçelerin sulamasında kullanılıyor.

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