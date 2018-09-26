İŞKUR eliyle istihdam 762 bine ulaştı

Geçen ay 58 bin 603 erkek, 33 bin 681 kadın olmak üzere 92 bin 284 kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam 762 bin 933 kişinin iş sahibi olmasını sağladı.

HEDEF 1 MİLYON 250 BİN İSTİHDAM

Geçen yıl 1 milyon 57 bin kişiyi işle buluşturup 1 milyon sınırını aşan İŞKUR, bu yıl sonunda 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştirmeyi hedefliyor. İşverenlerce, İŞKUR’a geçen ay 186 bin 886 iş ilanı verilirken, ocak-ağustos döneminde verilen iş ilanları 1 milyon 691 bin 331’e ulaştı. Açık işlerin yüzde 99,4’ü özel sektörden geldi. Kuruma kayıtlı işsiz sayısı ise geçen ay itibarıyla 2 milyon 751 bin 845 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 48’i erkek, yüzde 52’si kadınlardan oluştu.