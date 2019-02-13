Ekonomi İŞKUR yeni yıla hızlı başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İŞKUR yeni yıla hızlı başladı

Geçen yılın ocak ayında 79 bin 422 olan İŞKUR'un istihdamına aracılık ettiği kişi sayısı, bu yılın ocak ayında yüzde 5 artarak 83 bin 416 oldu.

Haber Merkezi AA
İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.
İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), geçen ay 28 bin 585'i kadın 83 bin 416 kişinin istihdamına aracılık etti.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

DHA
Geçen yılın ocak ayında 79 bin 422 kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, bu yılın ocak ayında 83 bin 416 kişinin iş bulmasına katkı sağladı. İşe yerleştirilenlerin 54 bin 831'i erkek, 28 bin 585'i kadınlardan oluştu.
  • Genç işsizliğiyle de mücadele kapsamında geçen ay toplam 26 bin 67 gencin istihdamına aracı olan İŞKUR, aynı dönemde 15 bin 860 yükseköğrenim mezununu da işle buluşturdu.

6 milyona yakın bireysel görüşme yapıldı

İŞKUR'un geçen yıl 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık ederek kendi alanındaki en yüksek istihdam rakamına ulaşmıştı.

Kurum, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında geçen yıl 5 milyon 928 bin bireysel görüşme de gerçekleştirildi.

İŞKUR, geçen yıl işbaşı eğitim programları kapsamında 300 bin 512, mesleki eğitip kursları kapsamında 117 bin 239 ve girişimcilik eğitim programlarında da 81 bin 183 kişi olmak üzere aktif iş gücü programlarından 498 bin 934 kişinin yararlanmasını sağladı.

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